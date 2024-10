Gruba impreza starej Legii! Jeden ze znanych piłkarzy dostał gazem po oczach [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Emocje do końca. Stal skruszona w końcówce, problematyczny rzut karny [WIDEO]

W ostatniej kolejce Ekstraklasy Legia zremisowała przed własnymi kibicami z Górnikiem Zabrze 1:1. Wojskowi nie zaprezentowali się najlepiej i zapewne m.in. o tym rozmawiali panowie późną nocą. Niestety dla Mosóra wyjście z kolegami nie zakończyło się najlepiej.

Były piłkarz Legii Warszawa Piotr Mosór potraktowany gazem przez taksówkarza

- Byłem trochę wypity, wsiadłem do taksówki, pewnie powiedziałem coś, co nie spodobało się kierowcy i dostałem mocno gazem po oczach. Co ja mogę więcej dodać? Nie będę kłamać, że mnie tam nie było, skoro wszystko jest na fotkach - powiedział nam Mosór.

Michał Żewłakow na imprezie pomógł koledze w potrzebie

Na zdjęciach widać, że jego losem najbardziej przejął się Żewłakow.

- Dokładnie nie wiem co tam się wydarzyło w taksówce, ale Piotrek nie czuł się najlepiej, więc trzeba było pomóc koledze. Ogarnęliśmy mu inny transport do domu i tak to się skończyło - zdradził nam Żewłakow.