W Pucharze Polski nie ma miejsca na błąd

Trener Adrian Siemieniec zapowiadał, że Jagiellonia poważnie traktuje Puchar Polski. Szkoleniowiec chce, aby zespół wiosną 2025 roku dalej rywalizować na trzech frontach. - W Pucharze Polski jest tylko jeden mecz, który decyduje o tym kto będzie grał dalej - tłumaczył Siemieniec. - Nie ma miejsca na błąd. Musimy być skupieni i skoncentrowani. Musimy podejść do tego spotkania z pełną odpowiedzialnością oraz z jakością. Musimy potwierdzić wyższość. Jeżeli chcesz w życiu robić coś dobrego i piąć się do góry, to musisz sobie radzić z presją - podkreślał.

Trzy gole w dziesięć minut i awans do ćwierćfinału

Jagiellonia wykonała zadanie i awans zapewniał sobie w pierwszej połowie, choć zaczęło się sensacyjnie, bo to gospodarze prowadzili. Po kwadransie Tomasz Kaczmarek wykorzystał rzut karny. Jednak Olimpia krótko cieszyła sie z prowadzenia. Mistrz Polski zareagował ekspresowo. Jesus Imaz zagrał do Nene, a ten wyrównał. Po... minucie była kolejna bramka. Tym razem obronę gospodarzy zaskoczył Afimico Pululu. Strzelanie w pierwszej połowie zakończył kapitan Jesus Imaz, który technicznym uderzeniem zza pola karnego przypieczętował wygraną. To piętnasty gol Hiszpana w tym sezonie. Po przerwie Olimpia zdobyła nawet piękną bramkę. Tyle że arbiter jej nie uznał, bo jej z piłkarzy była na pozycji spalonej.

MASZYNA RUSZYŁA ⚽️ Trzy gole Jagi do przerwy! Mistrz Polski prowadzi w Grudziądzu z Olimpią 3:1 🔴📲 OGLĄDAJ ▶️ https://t.co/pISyWALPh6 pic.twitter.com/436BQpYfin— TVP SPORT (@sport_tvppl) December 5, 2024

Olimpia Grudziądz - Jagiellonia Białystok 1:3

Bramki:

0:1 Tomasz Kaczmarek 15. min (karny), 1:1 Nene 21. min, 1:2 Afimico Pululu 22. min, 1:3 Jesus Imaz 31. min

Żółte kartki:

Ciupa (Olimpia) - Imaz, Nene, Diaby-Fadiga, Stojinović (Jagiellonia)

Sędziował: Damian Kos.

Olimpia Grudziądz: Paweł Depka - Rafał Kobryń, Oskar Sikorski, Damian Kostkowski, Iwan Ciupa - Tomasz Kaczmarek (90, Kacper Rychert), Oskar Sewerzyński, Dominik Frelek, Filip Koperski (46, Kacper Cichoń), Jan Bonikowski (74, Maciej Mas) - Szymon Krocz (90, Wojciech Goralski)

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz (46, Maksymilian Stryjek) - Michal Sacek, Mateusz Skrzypczak, Adrian Dieguez, Cezary Polak (86, Oskar Pietuszewski) - Kristoffer Hansen (86, Duszan Stojinović), Nene, Jarosław Kubicki, Jesus Imaz, Darko Curlinov (58, Miki Villar) - Afimico Pululu (58, Lamine Diaby-Fadiga)

