Motor jedzie do przodu i jak na razie nie wciska hamulca

Lubelski zespół zadziwia na każdym roku. Może się pochwalić serią czterech wygranych z rzędu. To najlepszy wynik w historii klubu na tym poziomie rozgrywek. - W końcu nazwa klubu zobowiązuje - mówi nam Golański. - Motor jedzie do przodu i jak na razie nie wciskamy hamulca. Oby ta nasza jazda trwała jak najdłużej. To tak pół żartem, pół serio. Ale powtórzę, to co mówiłem, gdy przychodziłem do klubu: na każdym kroku czuć u nas głód ekstraklasy. Widać to w klubie, widać to w mieście. W każdej przestrzeni chcemy się rozwijać. To jest mega budujące. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed nami dużo pracy. Z pokorą trzeba patrzeć na to, co przyniesie życie - zaznacza.

Jakub Piotrowski wrócił do gry w Bułgarii i już zachwyca. Zaczął od tego gola i tej nagrody, jak się czuje? [WIDEO]

Spokojnie podchodzą w Lubinie do europejskich pucharów

Motor zajmuje siódme miejsce i ma niewielką stratę do miejsc pucharowych. - Spokojnie podchodzimy do tematu, cieszymy się z tego, co mamy - podkreśla Golański. - Oczywiście pojawia się w głowie takie pytanie. I nam zaświeca się ta lampeczka, że można powalczyć o coś więcej. Powtórzę: w tym wszystkim potrzebna jest pokora. Nie będziemy zimą robić rewolucji. Trzeba działać z rozwagą. Będziemy dokładać kolejne elementy, bo potrzebna jest rywalizacja. Musimy podnosić poziom - tłumaczy.

Adrian Siemieniec o radzeniu sobie z presją i celach mistrza Polski. Trener Jagiellonii o jakości i rywalizacji na trzech frontach

- W końcu nazwa klubu zobowiązuje. Motor jedzie do przodu i jak na razie nie wciskamy hamulca. Oby ta nasza jazda trwała jak najdłużej. To tak pół żartem, pół serio. Ale powtórzę, to co mówiłem, gdy przychodziłem do klubu: na każdym kroku czuć u nas głód ekstraklasy. Widać to w klubie, widać to w mieście. W każdej przestrzeni chcemy się rozwijać. To jest mega budujące - mówi Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru w rozmowie z Super Expressem.

Samuel Mraz w końcu znalazł swoje miejsce na ziemi

Najlepszym strzelcem Motoru jest Samuel Mraz. Słowacki napastnik zdobył w lidze osiem bramek. - Mraz w końcu znalazł swoje miejsce na ziemi - ocenia dyrektor sportowy. - Wydaje mi się, że trener Mateusz Stolarski dotarł do niego. Pokazał mu, że może strzelać gole. W Motorze złapał stabilizację. To był jego największy problem. Jednak musimy docenić zespół, który na niego pracuje. „Produkują” mu dużo sytuacji. To też jest nasza siła. Pokazuje, że pozostali nasi gracze wyglądają bardzo dobrze - uważa.

Jesus Imaz rozpędził się na dobre, czy podtrzyma strzelecką serię? Kapitan Jagiellonii o impecie i uśmiechu na koniec roku

Z Rakowem zagrają o zwycięstwo

Teraz przed Motorem wyjazdowy mecz z Rakowem. Ostatnio trener Mateusz Stolarski zapowiedział, że beniaminek jedzie do Częstochowy po wygraną. - Podoba mi się deklaracja ze strony szkoleniowca - przekonuje Golański. - Pozytywna energia i nastawienie są bardzo ważne. Jednak mamy szacunek do Rakowa, który prezentuje wysoki poziom, ma dużą jakość i wiele indywidualności w kadrze. Wiemy, do kogo jedziemy. Ale nie jedziemy tam, jak na ścięcie. Doceniamy klasę rywala, bo zagramy z byłym mistrzem Polski, ale wychodzimy i gramy o pełną pulę. To jest nasz cel - zapowiada dyrektor sportowy Motoru.

Dzieciak z Legii zachwycił w Europie. Mateusz Szczepaniak wyważył drzwi i ustanowił rekord w Lidze Konferencji

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć