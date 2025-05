Ivi Lopez ruszy z Rakowem w pościg za Lechem? "To oni będą pod prądem"

Spis treści

Pogoni walczy o medal

Lider Pogoni w pierwszej połowie popisał się efektownym trafieniem, gdy z ostrego kąta posłał piłkę do siatki. Po przerwie znów zaskoczył obronę lubelskiego piłkarza.

- Ten mecz utrzymał nas w walce o medal - powiedział Grosicki, cytowany przez klubowe media. - Wiedzieliśmy, że jeśli stracimy punkty, to będzie już bardzo ciężko. Musimy w sobotę wygrać z Lechią, żeby do Białegostoku pojechać na finał - dodał doświadczony pomocnik.

Ivi Lopez ruszy z Rakowem w pościg za Lechem? "To oni będą pod prądem"

Pogoń pokazał siłę z Motorem

W ostatniej kolejce Pogoń zagra właśnie z Jagiellonią. To spotkanie może zadecydować o tym, który z tych zespołów zakwalifikuje się do europejskich pucharów.

- Pokazaliśmy dużą jakość i siłę - powiedział trener Robert Kolendowicz, cytowany przez klubowy portal. - Przez większą część meczu go kontrolowaliśmy. Kamil Grosicki był fantastyczny. Mamy więcej punktów niż rok temu. Uznaję więc ten sezon za lepszy. Ale się nie zatrzymujemy. Ważny jest kolejny krok. Już teraz zaczynamy pracę, aby być maksymalnie przygotowani do meczu z Lechią.

Jak on to zrobił! Łukasz Skorupski bohaterem finału Pucharu Włoch, Bologna z cennym trofeum

Kolendowicz: Powtórzyć intensywność z Lechią

Wygraną z Motorem przypieczętował Efthymis Koulouris. To już 26. gol Greka w rozgrywkach. Jest liderem klasyfikacji strzelców i pewnie zmierza po snajperską koronę. Czy będzie skuteczny w starciu z Lechią?

- Będziemy chcieli zwyciężyć za wszelką cenę - tłumaczył Kolendowicz, cytowany przez stronę Pogoni. - Gramy u siebie. To będzie trudny mecz, ale jeśli będziemy potrafili powtórzyć intensywność. Mam nadzieję, że zaprowadzi nas to do zwycięstwa. Musimy być jednak maksymalnie skoncentrowani i gotowi.

Grecka bogini rozpala zmysły! Żona Efthymisa Koulourisa zachwyca urodą

Kamil Grosicki udowadnia, że wiek to dla niego tylko liczba, a forma wciąż jest na najwyższym poziomie. Kapitan poprowadził Pogoń do ważnego zwycięstwa 3:0 w zaległym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstrsklasy nad Motorem Lublin, notując przy tym efektowny dublet. Ten wynik utrzymuje Portowców w grze o upragnione trzecie miejsce.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Lech Raków