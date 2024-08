Kim jest Maxi Oyedele? Wzoruje się na Paulu Pogbie, czy błyśnie w Legii Warszawa?

Oyedele jest doskonale znany polskim trenerom. Grał w młodzieżowych reprezentacjach Polski U18, U19 i U21. W sumie zagrał w nich 10 spotkań. Urodził się 20 lat temu w Manchesterze, jest synem Polki i Nigeryjczyka. Choć mógłby zagrać również w reprezentacji Nigerii, to w Afryce był tylko raz. Do Polski mu znacznie bliżej, posługuje się naszym językiem, zna kulturę i zwyczaje. Bywał w naszym kraju dość często, a teraz przeprowadzi się na stałe do stolicy.

Maxi Oyedele piłkarzem Legii Warszawa

Od siódmego roku życia Oyedele był w szkółce Manchesteru United, jego piłkarskim idolem jest Paul Pogba. Ostatnio „Czerwone Diabły” zabrały go z pierwszą drużyną na zgrupowanie do USA. To już duża nobilitacja, ale jak się okazało, pozostanie w tak zacnym gronie to na razie za wysokie progi. Dlatego Manchester United oddał go do Legii, która wierzy, że pod wodzą Goncalo Feio Maxi rozwinie skrzydła.

To już pewne. Niechciany piłkarz Legii znalazł nowy klub w Ekstraklasie

- Ma niesamowity potencjał, a my chcemy stworzyć mu takie warunki, aby miał szansę udowodnić jego skalę. Rywalizacja w środku pola jest mocna. Myślę, że Maxi – ze swoimi umiejętnościami technicznymi, warunkami fizycznymi i zmysłem taktycznym – nie będzie w tej rywalizacji na straconej pozycji – powiedział dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Oyedele doskonale zdaje sobie sprawę, że gra w Legii może być dla niego odskocznią i szansą na powrót do wielkiego klubu. Aby tego jednak dokonać, Maxi musi szybko wywalczyć sobie miejsce w Legii.

- Jestem bardzo podekscytowany przed występami na tym boisku. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jakim wielkim klubem jest Legia. Chcę wygrać z klubem mistrzostwo i być częścią tej drużyny. Dla mnie to przede wszystkim ogromna szansa, żeby zapracować na swoje nazwisko – powiedział Maxi Oyedele.

