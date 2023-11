Kosta Runjaić o menedżerze Aston Villi, co za słowa! Trener Legii na to zwrócił w stylu pracy Hiszpana

Aston Villa prezentuje nowoczesny futbol

W pierwszy spotkaniu Legia pokonała 3:2 Aston Villę. Spotkanie było pełen emocji i dramaturgii. Angielski klub nie spodziewał się takiego otwarcia zmagań w Lidze Konferencji. Teraz oba kluby zajmują dwa pierwsze miejsca w tabeli grupy. - Nie znam osobiście trenera Unaia Emery’ego - powiedział Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - To z pewnością świetny trener. Wiele można nauczyć się, podglądając styl pracy innych szkoleniowców. Jego zespół jest dobrze zorganizowany, gra z wysoko ustawioną linią defensywy. Prezentuje nowoczesny futbol. Aston Villa jest niebezpieczna w grze bezpośredniej, a także ma bardzo dobrze przygotowane stałe fragmenty gry - scharakteryzował.

Legia musi ograniczyć błędy

Szkoleniowiec Legii wierzy w to, że to jego podopieczni zameldują się w fazie pucharowej. - Jest wiele elementów w grze drużyny trenera Emery’ego, które mogą się podobać - tłumaczył trener Runjaić. - Musimy ograniczyć błędy, zagrać z odwagą i bez strachu. Musimy zaprezentować nasz styl. W pierwszym meczu to zrobiliśmy i zapewniło to nam zwycięstwo - przypomniał szkoleniowiec Legii, cytowany przez oficjalny portal warszawskiego klubu.

