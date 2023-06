Kosta Runjaić o transferach wicemistrza Polski. Tak trener Legii postrzega nowych piłkarzy

Na początek letnich przygotowań Legia pokonała 3:1 pierwszoligową Lechię Gdańsk. Kolejne trzy spotkania zostaną rozegrane już na zgrupowaniu w Austrii. Tam rywalami będą: Botosani, Karabach Agdam i RB Salzburg. Szczególnie dwa ostatnie zespoły, to wymagający przeciwnicy: odpowiednio - mistrza Azerbejdżanu i mistrz Austrii. - Spotkanie z Lechią nie było w naszym wykonaniu idealne - przyznał trener Kosta Runjaić, cytowany przez oficjalny portal klubu z Łazienkowskiej. - Jednak zagraliśmy przyzwoicie. Utrzymywaliśmy się w posiadaniu piłki. Dobrze zakończyliśmy pierwszy etap przygotowań - stwierdził.

W sparingu z Legią pokazało się trzech nowych graczy. Pomocnik Patryk Kun zagrał w wyjściowym składzie, a napastnik Marc Gual i obrońca Radovan Pankov pokazali się w drugiej połowie. W tej części pojawili się także gracze, którzy wrócili do Legii z wypożyczenia. Ostatni rok Ramil Mustafajew spędził w pierwszoligowej Stal Rzeszów, z którą w barażu walczył o awans do ekstraklasy. Teraz strzelił gola z Lechią. Z kolei bramkarz Gabriel Kobylak grał w Radomiaku, a ostatnio trenował z pierwszą reprezentacją Polski. Jednak w sparingu z Lechią nie popisał się przy stracie gola. Otrzymał podanie od Pankowa i tak przyjął piłkę, że ta mu odskoczyła. W efekcie jego błędu rywale strzelili gola. - Jestem bardzo zadowolony, że dołączyli do nas Kun, Gual i Pankov - powiedział trener Runjaić, cytowany przez klubowe media stołecznej drużyny. - Nowi piłkarze potrzebują jeszcze trochę czasu, aby zaadoptować się w zespole. Jednak jestem pewny, że będą dla nas dużymi wzmocnieniami. Jako drużyna osiągnęliśmy wysoki poziom i dalej się rozwijamy. To napawa optymizmem przed dalszą częścią przygotowań - zaznaczył szkoleniowiec wicemistrza Polski w rozmowie z oficjalnym portalem klubu.

Mistrzowie sprawdzą formę Legii na obozie w Austrii. Liczna kadra wicemistrza Polski

i Autor: Legia.com/materiały prasowe Radovan Pankov

