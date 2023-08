Ktoś perfidnie podszywa się pod gwiazdę Legii. Sprawa jest poważna, w internecie huczy

Najpierw ktoś podszył się za Wojciecha Szczęsnego włamując się na jego konto na Twitterze. Natomiast od kilku dni ktoś uporczywie i perfidnie podszywa się pod obrońcę Legii, Artura Jędrzejczyka. Dzisiaj na koncie piłkarza na facebooku pojawił się wpis sugerujący pretensje Artura Jędrzejczyka do polskich arbitrów w niewybrednej formie. - " Panie sędzio kup Pan sobie w końcu okulary!!!!! Cholerny ślepy idiota!!!! Już nie wiem, który jest gorszy on czy Frankowski?! Jak zepsuć komuś jubileusz? Pokazuje to Sylwestrzak który wyrzucił mnie z boiska za nic!!!!! " (pisownia oryginalna) - czytamy we wpisie.

Jędrzejczyk zapewnia, że nie ma z nim nic wspólnego, a „fałszywy Jędrzejczyk” różnymi treściami na koncie dręczy go od kilku dni. Również klub jest mocno zaniepokojony fałszywymi wpisami na koncie piłkarza. Kradzież kont w mediach społecznościowych jest prawdziwą plagą. Dla hakerów nie jest problemem z włamywaniem się na konta, a wybierają sobie ofiary spośród znanych osób, mających wielu obserwujących. Wypada mieć nadzieję, że hakerom znudzą się te niewybredne zabawy i fałszywe wpisy nie będą się pojawiały na kontach piłkarzy.

