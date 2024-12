ŁKS Łódź - Legia Warszawa RELACJA NA ŻYWO: Kto jako ostatni awansuje do ćwierćfinału Pucharu Polski?

ŁKS Łódź - Legia Warszawa 0:0

Bramki:

Kartki:

ŁKS: Bobek - Dankowski, Gulen, Wiech, Głowacki - Wysokiński, Kupczak, Pirulo - Sitek, Arasa, Młynarczyk

Legia: Kobylak - Wszołek, Pankov, Barcia, Vinagre - Chodyna, Morishita, Augustyniak, Urbański, Luquinhas - Gual

Legia Warszawa od początku sezonu rywalizuje na trzech frontach. O ile w Lidze Konferencji imponuje i zachwyca Europę, o tyle na krajowym podwórku idzie jej z różnym skutkiem. W niedzielę legioniści zmarnowali szansę na zmniejszenie straty w lidze do Lecha Poznań, zaledwie remisując ze Stalą Mielec (2:2). W czwartek zagrają z kolei o ćwierćfinał Pucharu Polski z ŁKS-em Łódź - trzy dni po śmierci Lucjana Brychczego, który zmarł w wieku 90 lat. Z pewnością Legia będzie chciała zadedykować zwycięstwo swojej legendzie, ale łodzianie również mają swoje pucharowe marzenia.

We wcześniejszych rundach ŁKS pokonał Grom Nowy Staw (2:0) i MKS Kluczbork (1:0). Teraz pierwszoligowca czeka jedno z najtrudniejszych wyzwań. Legia jako pucharowicz rozpoczęła rywalizację od razu od 1/16 finału, w której wyeliminowała Miedź Legnica (2:1). Teraz zagra o ćwierćfinał, do którego wcześniej awansowały już: Puszcza Niepołomice, Piast Gliwice, Polonia Warszawa, Ruch Chorzów, Korona Kielce i Pogoń Szczecin. W czwartek o 15 do boju stanęła też Jagiellonia Białystok, która przeszła do ćwierćfinału po zwycięstwie z Olimpią Grudziądz (3:1).