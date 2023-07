Maik Nawrocki krok od transferu? Wielkie kluby w grze o gwiazdę Legii Warszawa

Wychował się w Niemczech

Nawrocki urodził się i wychował w Niemczech. Przed dwoma laty trafił do ekstraklasy. Debiutował w niej w barwach Warty Poznań. Jednak dopiero po przenosinach do Legii jego kariera nabrała rozpędu. Na Łazienkowską sprowadził go i dał szansę trener Czesław Michniewicz. Piłkarz pokazał się w fazie grupowej Ligi Europy. W ubiegłym sezonie stawiał na niego także trener Kosta Runjaić. Nawrocki sięgnął ze stołecznym klubem po Puchar Polski. Nowy sezon rozpoczął od sukcesu w Superpucharze Polski. To właśnie on w konkursie rzutów karnych wykorzystał decydującą jedenastek. W ten sposób po piętnastu latach to trofeum zdobyła Legia.

Prawdopodobnie był to jeden z ostatnich występów młodego zawodnika w Legii. Piłkarz wyceniany jest na pięć milionów euro. Wicemistrz Polski wykupił go z Werderu Brema, którego jest wychowankiem. W grze o młodzieżowego reprezentanta Polski pozostają słynne kluby. Rywalizują o niego mistrz Turcji - Galatasaray Stambuł oraz mistrz Szkocji - Celtic Glasgow. Czy dojdzie do hitowego transferu? - Do gry o Maika Nawrockiego oprócz Galatasaray wszedł tez Celtic Glasgow. Wygląda na to, ze to już naprawdę ostatnie dni obrońcy w Legii Warszawa - napisał Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" w mediach społecznościowych.

Transfery Legia Warszawa przed nowym sezonem

Przybyli: Elitim (Santander), Gual (Jagiellonia), Kobylak (Radomiak), Kun (Raków), Mustafajew (Stal Rz.), Pankov (Cukaricki)

Ubyli: Johansson, Trojanowski (szukają klubów), Kisiel (Podbeskidzie), Mladenović (Panathinaikos)

