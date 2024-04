Mateusz Borek wprost o nowym trenerze Legii Warszawa! Znany komentator nie ma co do tego wątpliwości, szczere słowa

To był burzliwy dzień w Legii Warszawa. Klub ze stolicy Polski podjął odpowiednie kroki po ostatnim zremisowanym spotkaniu z Jagiellonią Białystok. Dotychczasowy szkoleniowiec "Wojskowych" - Kosta Runjaić przestał pełnić funkcję trenera. Stołeczny zespół nie ma ostatnio dobrego okresu, ponieważ odpadli z Pucharu Polski po dogrywce z Koroną Kielce, następnie w fazie pucharowej europejskich pucharów dostali srogą lekcję od ekipy Molde. Na sześć ostatnich meczów warszawiacy zdobyli komplet punktów zaledwie dwukrotnie, trzy razy zanotowali remis, a raz uznali wyższość rywali - Widzewa Łódź. Aktualnie Legia Warszawa zajmuje 5. miejsce w PKO BP Ekstraklasie, tracąc do lidera - Jagiellonii Białystok aż siedem punktów. Do końca sezonu "Wojskowi" rozegrają jeszcze siedem meczów, dlatego szansę na mistrzostwo Polski wciąż są bardzo realne.

Mateusz Borek jasno o Goncalo Feio! Znany komentator zaskoczył wszystkich

Według portalu "Meczyki.pl" został już wybrany następca Runjaicia, który słynie z bardzo trudnego charakteru, czyli Goncalo Feio. Wiele osób nie kryje zaskoczenia, co do takiego obrotu sprawy, jednak innego zdania jest Mateusz Borek, który na portalu Kanału Sportowego napisał specjalne słowa. - Pod względem taktycznym to najlepszy trener w Polsce. Wiem, że na razie prowadził tylko Motor, w Rakowie był asystentem, ale on ma to coś "extra". Gdy rozmawiałem ostatnio z kursantami i wykładowcami szkoły trenerów, to wszyscy przyznawali, że jego wykłady są po prostu pasjonujące. A przy okazji Portugalczyk świetnie mówi w języku polskim - napisał znany komentator.

Warto zaznaczyć, że Feio już pracował w Legii Warszawa w latach 2010 - 2014, wówczas pracował w akademii oraz pełnił funkcję analityka wideo.