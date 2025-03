Mateusz Stolarski mówi, że Motor musi wyciągnąć lekcję

Motor zajmuje siódme miejsce w ekstraklasie. Trener lubelskiej drużyny zdaje sobie sprawę z jakości warszawskiego klubu, który celuje w zdobycie mistrzostwa Polski. - Musimy zadbać o to, żeby nie był to mecz faz przejściowych, w których Legia czuje się bardzo dobrze - powiedział trener Stolarski. - Powinniśmy wyciągnąć lekcję z tego, co odbyło się w Warszawie, kiedy za bardzo ten mecz nabrał rozpędu akcja za akcję. Mam nadzieję, że odrobimy pracę domową i pod tym kątem zrobimy to lepiej - ocenił.

Polska piłka nie takie rzeczy widziała

Trener beniaminka uważa, że Legia przystąpi do rywalizacji z jego podpiecznymi mocno skoncentrowana, bo nie może sobie pozwolić na stratę punktów, jeśli chce nadal liczyć się w grze o tytuł. - Trzeba wziąć pod uwagę to, że jest to zespół, który nadal gra na trzech frontach - przypomniał trener Stolarski. - Jest półfinalistą Pucharu Polski. Sprawa awansu w europejskich pucharach rozstrzygnie się w czwartek, czyli dalej bardzo mocno walczą, żeby być w ćwierćfinale europejskich rozgrywek, co uważam jest dużym osiągnięciem i wyzwaniem przed Legią. Jeśli chodzi o ligę, to na pewno chcieliby mieć lepszą pozycję wyjściową. Natomiast mamy 11 spotkań do końca, to są 33 punkty do zdobycia. Przed Legią są jeszcze mecze z górną połówką tabeli, bo zagrają z Rakowem, Lechem i Jagiellonią. Polska piłka nie takie rzeczy widziała. Będą chcieli też w Lublinie zainkasować trzy punkty, żeby nie zwiększać straty punktowej do rywali. Po to, aby dać sobie jeszcze szansę, żeby w jakiś sposób ich złapać. Nie mówię tutaj tylko o mistrzostwie Polski, ale też o miejscu premiowanym grą w europejskich pucharach. Legia jest na dobrej drodze do tego, żeby zawalczyć o Puchar Polski. Gdyby coś nie udało się w półfinale lub ewentualnym finale, to muszą dostać się do Europy przez miejsce w tabeli - analizował sytuację warszawskiego zespołu.

Legia wystawi najsilniejszy skład na mecz z Motorem

Szkoleniowiec uważa, że trener Goncalo Feio na mecz z Motorem wystawi najsilniejszy skład niż to miało miejsce w Lidze Konferencji. - Legia wyjdzie innym składem niż w Molde - wyjawił trener Stolarski. - Oczywiście parę nazwisk się powtórzy. Zagra Pankow, wejdzie do składu Szkurin, na pewno będzie Morishita, który pauzował. Myślę, że trener dokonał zmian patrząc na drugą połowę , jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę. Legia nie wyszła najmocniejszym składem na Molde. Wyjdzie za to najmocniejszym składem na Motor - wyznał opiekun lubelskiego beniaminka.

TAK GRALI:

Mecze: 19

Wygrane Motoru: 3

Remisy: 4

Zwycięstwa Legii: 12

Bramki: 16-37 dla Legii

Pierwszy mecz: Motor - Legia 0:5 (26.10.1980)

Ostatni mecz: Legia - Motor 5:2 (1.09.2024)

