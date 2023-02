Chorwat ma załatać dziury w obronie Pogoni. Chciała go także Legia

O transferze Danijela Loncara z Osijeku do polskiego klubu mówiło się od kilku dni. Najpierw był wymieniany w kontekście Pogoni, a następnie Legii, która miałaby uprzedzić Pogoń. Tyle, że klub z Warszawy nie ma pieniędzy na transfery gotówkowe i ostatnio wyłącznie szukał piłkarzy z kartą na ręku lub wypożyczając z innych klubów. Według chorwackiego dziennikarza Ižaka Ante Sučicia, Pogoń zapłaci Osijekowi za Loncara 500 tys. euro plus bonusy. Miałby on podpisać umowę już jutro, co zgadza z informacją jaką uzyskaliśmy dzisiaj, że piłkarz jest już w drodze do Polski.

Loncar do tej pory grał tylko w swoim kraju i Pogoń byłaby jego pierwszym przystankiem zagranicznym. Piłkarzem Osijeku jest od 2016 roku a w lidze chorwackiej zaliczył 103 występy. W obecnych rozgrywkach zagrał w 10 meczach. Piłkarza najprawdopodobniej widział i zna trener Portowców Jens Gustafsson, który w przeszłości pracował w Hajduku Split. Obrona Pogoni w tym sezonie spisuje się bardzo słabo, bo w 19 meczach straciła aż 30 goli. Mimo pewnych zmian personalnych w przerwie zimowej, w dwóch meczach rundy wiosennej Pogoń straciła 5 bramek.

Godziny grozy Karola Angielskiego i jego dziewczyny w Turcji. Ewakuacja z mieszkania, strach przed wstrząsami wtórnymi [ZDJĘCIA]