Oczy wyszły nam z orbit, kiedy zobaczyliśmy jak wygląda nowy stadion GKS-u Katowice! Obiekt marzenie, prace idą pełną parą

Ostatnie mecze Fortuna 1. ligi zakończonego niedawno sezonu były do prawdy szalone i zakończone wielką radością GKS-u Katowice, który rzutem na taśmę wyprzedził Arkę Gdynia i bezpośrednio awansował do najwyższej PKO Ekstraklasy. Kibice ze Śląska już mogą szykować się nie tylko na wielki powrót katowiczan do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce i wielu emocjonujących spotkań, ale również do hucznego otwarcia nowego stadionu GKS-u, który "rośnie" w szybkim tempie. Na obiekcie rozpoczęto już przed kilkoma dniami montaż krzesełek, a cały obiekt nabiera rumieńców. Zdjęcie tego, co dzieje się przy ulicy Upadowej w Katowicach sprawia, że szczęki opadają.

Na oficjalnym koncie miasta Katowice na Facebooku pojawiło się kilka zdjęć ze stadionu oraz rozpoczętego niedawno montażu krzesełek. Jak na nowy stadion GKS-u przystało, ich kolor nawiązuje oczywiście do barw klubowych, a na jednej z trybun krzesełka i ich barwy tworzyć będą napis "KATOWICE". Prace na Stadionie Miejskim w stolicy województwa śląskiego powoli dobiegają końca, co doskonale widać po zdjęciach.

Zakończenie budowy stadionu, wraz z całą infrastrukturą - tj. nie tylko obiektu, ale również hali sportowej, dwóch boisk treningowych, miejsc parkingowych oraz niezbędnej infrastruktury drogowej przy stadionie przewidziane jest na drugą połowę 2024 roku.