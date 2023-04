Piłkarze Lecha Poznań wciąż marzą o półfinale LKE! "Może Bozia da strzelić trzy gole..."

John van den Brom o rewanżu z Fiorentiną. Trener Lecha mówi o dumie, na to liczy we Włoszech

Czy przed klubem z Wielkopolski ostatnie 90 minut w europejskich pucharach w tym sezonie? Wiele na to wskazuje. Fiorentina zagrała przy Bułgarskiej doskonale i przed rewanżem u siebie jest pewna swego. Dla lechitów ćwierćfinał LKE to i tak powód do dumy, oni jednak widzą światełko w tunelu. – Jeszcze nie jest nic straconego. Zobaczymy, co się wydarzy, ale my podejdziemy do spotkania normalnie. Nie pojedziemy do Włoch, by tylko „dograć” Ligę Konferencji Europy. Pojedziemy z chęcią wygrania tego meczu tyle ile trzeba. Zagramy z chęcią awansu do następnej rundy. Już nie takie rzeczy w piłce widziałem – tłumaczy Filip Marchwiński, pomocnik Kolejorza.

Pauzujący za nadmiar kartek w pierwszym spotkaniu z „Fiołkami” Radosław Murawski również nie składa broni, a pomoc prosi niebiosa. – I tak każdy wie, że jest już źle i wielu nas skreśliło. Może być gorzej? Chyba nie. Musimy zrobić wszystko co się da, dołożyć charakter do walki. Jak strzelimy gola, to może uda nam się nacisnąć do przodu i postraszyć Fiorentinę. I może „Bozia” da i uda nam się strzelić trzy gole – stwierdził środkowy pomocnik.

Poznaniacy pojadą do Włoch po trudnym meczu z Legią w Warszawie. Remis 2:2 na Łazienkowskiej potwierdził tezę, że Lech dobrze łączy europejskie wojaże z grą w ekstraklasie. – Mecz z Legią był meczem nr 49. Nikt na to nie narzeka. Jak widać po nas: da się tak grać. Nauczyliśmy się tego, mając lekcje w trakcie poprzednich sezonów. Myślę, że teraz gra co 3 dni nam się udaje, bo trener rotuje składem. Niektórzy mogą trochę odpocząć, wejść z ławki, potem grają spotkanie od początku i czują świeżość. Nie mówię, że jest jakoś bardzo łatwo, ale dajemy radę – deklaruje Marchwiński.

Włosi w poniedziałek zremisowali u siebie z Atalantą Bergamo 1:1. Trener Vicenzo Italiano zrobił pięć zmian względem spotkania w Wielkopolsce. Po 30 kolejkach Serie A Fiorentina zajmuje 9. miejsce w tabeli i topnieją jej szanse na wywalczenie sobie miejsca premiującego grą w europejskich pucharach.

Początek spotkania we Florencji o godz. 18:45. Transmisja w Viaplay.

