Seksowne siostry wyrwały piłkarzy Lecha Poznań. Od tych zdjęć stopi się lód na kole podbiegunowym! [GALERIA]

Skóraś, który jest etatowym piłkarzem pierwszego składu „Kolejorza” i ma duże szanse na znalezienie się w kadrze Fernando Santosa, spotyka się z 21-letnią Adą. Parą są od 2020 roku, łączy ich pasja do piłki nożnej, a także do egzotycznych podróży (byli razem m.in. w Dubaju i na Dominikanie).Michał i Ada idą drogą słynnych… Lewandowskich. On piłkarz, ona – uprawia sporty walki (teakwondo).

Michał Skóraś i Mateusz Żukowski w związku z seksownymi siostrami Mizgalskimi

Z kolei wypożyczony do Lecha Poznań obrońca Mateusz Żukowski spotyka się ze starszą z sióstr Mizgalskich – Olą (24 l.). Piękna blondynka jest królową mediów społecznościowych, na samym Instagramie obserwuje ją aż 130 tysięcy fanów! Ostatnio Ola, w towarzystwie siostry i Mateusza oglądała z trybun mecz Lecha z Djurgarden.

