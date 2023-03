Śląsk połowicznie zmazał plamę po blamażu. Cenny remis z Cracovią, choć kibice liczyli na więcej

Trener Cracovii Jacek Zieliński, po ostatniej porażce 1:2 z Piastem w Gliwicach, dokonał kilku zmian w składzie. M.in. po raz pierwszy jako prawy wahadłowy ustawiony został Jakub Jugas, który do tej pory grał jako stoper. To właśnie Czech w siódmej minucie miał świetną okazję, by zdobyć bramkę, lecz nie zdołał w nią trafić strzelając z kilku metrów. Śląsk przyjechał do Krakowa po kompromitującej porażce w ćwierćfinale Pucharu Polski z drugoligowym KKS Kalisz 0:3. Wrocławianie tym razem byli od początku zmobilizowani i szybko objęli prowadzenie, po koszmarnym błędzie Virgila Ghity. Rumun we własnym polu karnym podał do Łukasza Bejgera, który strzałem z kąta pokonał Karola Niemczyckiego.

Śląsk połowicznie zmazał plamę po blamażu. Cenny remis z Cracovią

Goście mogli podwyższyć prowadzenie w 35. minucie. Wyszli z kontrą czterech na dwóch, ale Hiszpan Erik Exposito, zamiast rozegrać akcję, zdecydował się na strzał z 16 metrów i posłał piłkę nad poprzeczką. Od początku drugiej połowy do zdecydowanych ataków ruszyła Cracovia i w 54. minucie doprowadziła do wyrównania. Gruzin Otar Kakabadze strzelił z ostrego kąta, ale piłkę - niemal na linii bramkowej - sięgnął jeszcze Mateusz Bochnak i skierował do siatki. To był pierwszy gol w ekstraklasie pozyskanego w styczniu z Chrobrego Głogów pomocnika. Z upływem czasu warunki do gry stawały się coraz gorsze z powodu śnieżycy. Mimo to emocji nie brakowało.

W 77. minucie gospodarze mogli objąć prowadzenie. Po strzale głową Czecha Davida Jablonsky'ego piłka odbiła się od słupka. W odpowiedzi kontratak wyprowadził Dennis Jastrzembski, lecz jego podanie do Patryka Szwedzika w ostatniej chwili przeciął wślizgiem Michał Rakoczy. Potem Rafał Leszczyński okazał się lepszy w sytuacji sam na sam z Finem Benjaminem Kallmanem. Za moment w podobnej sytuacji górą był Niemczycki, który powstrzymał Jastrzembskiego.

Cracovia Kraków - Śląsk Wrocław 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Łukasz Bejger (9), 1:1 Mateusz Bochnak (54)

Żółte kartki: Otar Kakabadze (Cracovia) - Patrick Olsen, Diogo Verdasca, Konrad Poprawa, Erik Exposito, John Yeboah (Śląsk)

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 7 116.

Cracovia Kraków: Karol Niemczycki – Arttu Hoskonen (46. Michał Rakoczy), David Jablonsky, Virgil Ghita – Jakub Jugas - Jani Atanasov (89. Karol Knap), Takuto Oshima, Otar Kakabadze - Jewhen Konoplanka (80. Michal Siplak), Patryk Makuch (68. Benjamin Kallman), Mateusz Bochnak

Śląsk Wrocław: Rafał Leszczyński – Diogo Verdasca, Konrad Poprawa, Daniel Gretarsson – Martin Konczkowski, Matias Nahuel Leiva, Patrick Olsen, Adrian Bukowski (68. Michał Rzuchowski), Łukasz Bejger - John Yeboah (68. Patryk Szwedzik), Erik Exposito (74. Dennis Jastrzembski)

Sonda Czy Raków Częstochowa wygra PKO BP Ekstraklasę? Tak Nie