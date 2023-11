Sturm myśli o szturmie na Raków. Wyjątkowy mecz dla trenera Austriaków

Raków charakteryzuje się dużą szybkością

W pierwszym spotkaniu Sturm pokonał Raków 1:0. Austriacki zespół także myśli o sukcesie. - To był dobry mecz w naszym wykonaniu - powiedział trener Chistian Ilzer podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Przez pierwszych 70 minut całkowicie panowaliśmy nad wydarzeniami na boisku, graliśmy z wielką intensywnością. Teraz będzie podobnie, a dojdzie nam jeszcze atut własnego stadion. Raków to zespół charakteryzujący się dużą szybkością, dobrym pressingiem i klasą poszczególnych piłkarzy. Będziemy musieli wytrzymać tempo narzucone przez rywali, którzy będą zdeterminowani, bo tylko zwycięstwo daje im szansę na dalsze występy w pucharach. Musimy być blisko przeciwnika, nie zostawiać mu dużo miejsca, zapewne nie zabraknie bezpośrednich pojedynków - opisywał.

Wyjście z grupy będzie sukcesem

Szkoleniowiec liczy na to, że Sturm wygra i przybliży się do awansu do fazy pucharowej, w której klub z Grazu nie był od 23 lat. To będzie dla niego jubileuszowy występ. Po raz 150. poprowadzi ekipę gospodarzy. - To byłby sukces i krok naprzód dla zespołu oraz całego klubu - wyznał Christian Ilzer, cytowany przez PAP. - Jesień z pewnością już możemy zaliczyć do udanych, a gdyby się udało przedłużyć przygodę w Europie można byłoby ją uznać za wspaniałą - dodał.

