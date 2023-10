To one nakręcają ten duet na kadrę. Ale wsparcie mają Patryk Dziczek i Bartłomiej Wdowik!

Trener Jagiellonii zdradził, co napędza jego piłkarzy. Padły słowa o śrubowaniu rekordu

Dziczek przekonał selekcjonera

Nowy selekcjoner Michał Probierz odświeżył skład drużyny narodowej. Na pierwszym zgrupowaniu pojawiło się kilku nowych zawodników. Już w wygranym 2:0 wyjazdowym meczu z Wyspami Owczymi szkoleniowiec dał szansę czterem debiutantom. Z bardzo dobrej strony pokazał się Patryk Dziczek, który jest w związku z Patrycją. Ostatnio para doczekała się potomka. Pomocnik Piasta wybiegł także w wyjściowej jedenastce na starcie z Mołdawią. Jednak już po przerwie został zmieniony. W każdym razie "Dziku" to przyszłość reprezentacji i to właśnie on ma szansę zająć miejsce zwolnione przez Grzegorza Krychowiaka w środku pomocy.

Wdowik pod okiem trenerki

W trybie awaryjnym do kadry na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią został powołany Bartłomiej Wdowik, który w tym sezonie stał się odkryciem rewelacyjnie spisującej się Jagiellonii. Jego firmowym zagraniem są strzały lewą nogą z rzutów wolnych. Z Wyspami Owczymi nie znalazł się w kadrze meczowej. Był za to rezerwowym z Mołdawią, ale na debiut musi poczekać. Serce obrońcy Jagiellonii jest już zajęte. Skradła jest Oliwia Kazimierczyk, która jest trenerką personalną. - Chcę brać na siebie odpowiedzialność za grę i wyniki. W tym sezonie mam dobre statystyki - mówił nam niedawno Wdowik, który strzelił cztery gole dla Jagiellonii. Czy zaskoczy bramkarza Zagłębiem z rzutu wolnego?

