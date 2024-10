Tak wygląda tata Lukasa Podolskiego! Mistrz świata jest niesamowicie podobny do ojca. Kropka w kropkę, niemalże identyczni

Oyedele poczuł ból w stawie skokowym

W pierwszym spotkaniu Legia wygrała u siebie 1:0 z Betisem Sewilla. W stołecznym klubie liczą na to, że zespół powtórzy osiagnięcie z poprzedniej edycji, gdy awansował do fazy pucharowej. Jak drużyna spisze się w wyjazdowym starciu z Backa Topola? Do Serbii nie poleciał Maximillian Oyedele, który miał problemy ze stawem skokowym. Z tego powodu nie wyszedł na drugą połowę meczu z Lechią. - Maxi wrócił z kadry z dolegliwościami w okolicy stawu skokowego - tłumaczył trener Goncalo Feio, cytowany przez klubowe media. - W jednej akcji poczuł ból, który w tym przypadku był akurat zbyt silny. Maxi zasygnalizował, że nie da rady - zaznaczył wtedy szkoleniowiec.

Augustyniak zagrał świetnie, zagra w Serbii?

Kto zagra w miejsce Oyedele, który ostatnio zadebiutował w reprezentacji Polski? Do Serbii poleciało trzech defensywnych pomocników. W kadrze na mecz znaleźli się: Juergen Celhaka, Claude Goncalves i Rafał Augustyniak, który właśnie zastąpił Oyedele w meczu z Lechią i był chwalony za ten występ. - Wprowadziliśmy Rafała, który okazał się jedną z kluczowych postaci do osiągnięcia dobrego wynika - komplementował piłkarza trener Feio, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Z punktu widzenia pozycji numer sześć zagrał świetnie. Przerywał ataki, rozpoczynał nasze akcje, wprowadzał piłkę do formacji ofensywnych. Chciałbym kolejny raz dowartościować formę Rafała, który był kluczowy w tym spotkaniu - wyznał Portugalczyk.

