Zamaskowani kibole wtargnęli na boisko! Skandal na meczu polskiego klubu. Komentator nie wiedział, co powiedzieć [WIDEO]

Unia Skierniewice – Victoria Sulejówek: Zamaskowani kibole wtargnęli na boisko

Do ogromnego skandalu doszło podczas piątkowego meczu III ligi Unia Skierniewice – Victoria Sulejówek. Gdy kibice bawili się w najlepsze na spotkaniu Polska – Litwa, na boisku w niższej polskiej lidze doszło do dantejskich scen. Na początku pierwszej połowy nagle na murawie pojawili się zamaskowani kibole. Nie wiadomo, z jakiego powodu doszło do wielkiego zamieszania. Momentalnie interweniowali piłkarze, którzy próbowali załagodzić sytuację.

Spotkanie zostało na chwilę przerwane przy wyniku 1:0. Gdy sytuacja się uspokoiła, a kibole opuścili murawę, mecz można było kontynuować. Komentator spotkania był w szoku i nie wiedział, co powiedzieć w tej trudnej sytuacji.

- Nie chcielibyśmy oglądać takich sytuacji na boiskach piłkarskich. Wtargnęła grupa kibiców. Nie chcemy takich obrazków. Bardzo niedobre zachowanie kibiców. Na dobrą sprawę, nie wiem, co teraz powiedzieć – powiedział.

Podczas spotkania Unii Skierniewice z Victorią Sulejówek doszło do wtargnięcia na murawę zamaskowanych Kibiców (Legia Warszawa).🎥 @uSportsPL pic.twitter.com/PHiUCxAZZN— Polscy Kibice (@PolscyKibicePL) March 21, 2025

Unia Skierniewice wygrywa i jest liderem III ligi

Unia Skierniewice bez większych problemów poradziła sobie z Victorią Sulejówek. Gospodarze wygrali 5:0 i są liderem III ligi. Drugie miejsce zajmują rezerwy Legii Warszawa, które mając jeden mecz rozegrany mniej tracą trzy punkty.

Victoria Sulejówek w 22 spotkaniach zdobyła 24 punkty i walczy o utrzymanie. Obecnie zajmuje trzynaste miejsce w tabeli.