FIFA nie miała litości dla Bartosza Frankowskiego. Ponosi konsekwencje afery alkoholowej

To trener Barcelony wypalił o Robercie Lewandowskim przed hitem Ligi Mistrzów. Pochwalił go, ale...

Aż trudno było uwierzyć w doniesienia, jakie docierały przed meczem eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Dynamem Kijów a Glasgow Rangers. Niestety, Bartosz Frankowski, który miał poprowadzić ten rozgrywany w Lubinie mecz oraz Tomasz Musiał, który został wyznaczony do niego jako sędzia VAR, faktycznie zostali zatrzymani przez policję w noc przed spotkaniem, gdy pod wpływem alkoholu... targali ze sobą znak drogowy. Obaj zostali ukarani zostali mandatami, ale to nie był ich największy problem. Frankowski i Musiał stracili kontrakty w PZPN i choć raczej po odcierpieniu kary wrócą do sędziowania w Polsce, to ten sezon mają „w plecy”

Pogrzeb Lucjana Brychczego. Wielkie racowisko i "Sen o Warszawie". Ikona pożegnana w Warszawie

Pewnym zaskoczeniem mógł być fakt, że choć Frankowski został zawieszony, to jednak został zgłoszony przez Kolegium Sędziów i Polski Związek Piłki Nożnej do mianowania go przez FIFA sędzią międzynarodowym. Jak podał Krzysztof Marciniak z Canal+ Sport, światowa centrala piłkarska nie przystała na tę nominację i wybierze innego sędziego. – Dochodzą mnie słuchy, że FIFA nie zgodziła się na nominację Frankowskiego. Plakietkę sędziego międzynarodowego ma otrzymać Wojciech Myć - zgodnie ze scenariuszem, o którym pisałem w październiku – napisał dziennikarz na portalu X.

To trener Barcelony wypalił o Robercie Lewandowskim przed hitem Ligi Mistrzów. Pochwalił go, ale...

Warto zauważyć, że kilka lat temu wokół Wojciecha Mycia również było głośno i to bynajmniej z pozytywnych powodów. W 2020 roku Myć bardzo szybko awansował z sędziowania III-ligowych spotkań do Ekstraklasy. Jeszcze większe emocje wywołały słowa przewodniczącego Kolegium Sędziów Zbigniewa Przesmyckiego, który jako jedną z cech Mycia jako sędziego miał wskazać, że ten jest... przystojny. – Ma naturalną charyzmę, jest talentem sędziowskim, ma sylwetkę budzącą szacunek. Pracuje też w Służbie Ochrony Państwa i dlatego ma silną psychikę. Bardzo ładnie biega, ma świetną kondycję, no i jest przystojny – przytacza rzekomą wypowiedź portal „Przegląd Sportowy Onet”. Myć jednak poradził sobie i cały czas sędziuje spotkania w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.

Radosław Majecki zatrzyma Arsenal w Lidze Mistrzów? Marek Jóźwiak o wyczynach polskiego bramkarza