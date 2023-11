Kto przybliży się do awansu? Hitowe starcia w Dortmundzie i Mediolanie!

Kursy TOTALbet: Borussia Dortmund – Newcastle United

Jako pierwsi na murawie pojawią się zawodnicy w Dortmundzie, gdzie o 18:45 czasu polskiego Borussia podejmie Newcastle United. Choć w tabeli oba zespoły zgromadziły identyczną liczbę punktów, wyżej znajdują się gracze z Zagłębia Ruhry, którzy przed dwoma tygodniami wygrali na St. James’ Park 1:0. Był to zresztą jeden z najlepszych meczów BVB w tym sezonie – podopieczni Edina Terzicia byli znakomicie zorganizowani w defensywie, szczególnie w pierwszej połowie odgryzali się także groźnymi kontrami. Trudno zatem podważać to, że ich wygrana w Tyneside była w pełni zasłużona. Nowy mecz oznacza natomiast nowe otwarcie, a Sroki wcale nie będą na Signal-Iduna Park bez szans. Tym bardziej, że ekipa dowodzona przez Eddiego Howe’a odniosła w miniony weekend bardzo cenną wygraną w Premier League, pokonując 1:0 Arsenal. Zupełnie inne nastroje panują z kolei w Dortmundzie, Die Borussen w niemieckim klasyku zostali bowiem rozjechani przez Bayern, przegrywając przed własną publicznością aż 0:4. Zarówno jedni, jak i drudzy mają zatem coś do udowodnienia, co zwiastuje nam doprawdy znakomite widowisko. W opinii TOTALbet minimalnym faworytem tej rywalizacji będą goście z Wysp Brytyjskich, których wygraną legalny polski bukmacher „wycenił” na 2.58. W przypadku triumfu dortmundczyków jest to natomiast 2.68.

Kursy TOTALbet: Paris Saint-Germain – AC Milan

Niedługo potem do gry wkroczy lider grupy F – Paris Saint-Germain, które na San Siro zmierzy się z Milanem. Goście ze stolicy Francji na półmetku fazy grupowej znajdują się najbliżej awansu, mając w dorobku 6 punktów i wyprzedzając o dwa Borussię oraz Newcastle. Podopieczni Luisa Enrique byli jak do tej pory bezbłędni na własnym obiekcie – pokonując 2:0 BVB i 3:0 Milan – ponieśli za to bolesną porażkę na St. James’ Park, ulegając Newcastle aż 1:4. Dla Rossonerich wtorkowe starcie będzie natomiast ostatnią szansą, aby nawiązać walkę o wyjście z grupy. Wicemistrzowie Włoch w trzech dotychczasowych meczach zdobyli zaledwie dwa „oczka”, nie strzelając przy tym ani jednej bramki. Jeśli Milan faktycznie chce przedłużyć swoje nadzieje na grę w fazie pucharowej, zwycięstwo nad PSG wydaje się być absolutną koniecznością. Warto natomiast przypomnieć, że klub z czerwono-czarnej części Mediolanu w jedynym domowym meczu w LM pokazał się z bardzo dobrej strony i jedynie poprzez własną indolencję strzelecką nie zgarnął pełnej puli w meczu przeciwko Newcastle. Drużyna Stefano Pioliego stworzyła sobie wówczas mnóstwo okazji i – jeśli będzie w stanie powtórzyć to w najbliższy wtorek – powrót paryżan „na tarczy” jest jak najbardziej możliwy. Wg ekspertów z TOTALbet faworytem tego pojedynku pozostają jednak goście, za każdą złotówkę postawioną na ich wygraną legalny polski bukmacher płaci bowiem 2.23 zł. W przypadku Milanu potencjalny zarobek wyniesie z kolei 3.20 zł.