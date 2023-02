Liverpool - Real Madryt TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Liverpool - Real STREAM ONLINE LIVE 21.02.2023 Na jakim programie Liverpool - Real w TV dzisiaj

Mecz Liverpool - Real Madryt dzisiaj to rewanż za finał ostatniej edycji Champions League, w którym górą byli Królewscy (1:0 po golu Viniciusa). Tym razem The Reds i Królewscy powalczą już w 1/8 finału LM. Dzisiaj wieczorem oczy piłkarskiego świata będą zwrócone na Anfield Road. – Szykuje się wielka uczta dla kibiców, taki mógłby być przecież wielki finał – mówi „Super Expressowi” Roman Kosecki, były reprezentant Polski.

Liverpool i Real Madryt na krajowych podwórkach zawodzą. Czy w Lidze Mistrzów stworzą wielki spektakl. W ich ostatnim starciu, w finale Ligi Mistrzów, górą był Real po golu Viniciusa Juniora. – Mam wrażenie, że i tym razem jego forma i jego rywalizacja z innym znakomitym skrzydłowym, Mohamedem Salahem, będzie kluczowa dla wyniku – analizuje w rozmowie z "SE" Roman Kosecki. Obaj wielcy rywale w obecnym sezonie dalecy są od dominacji w rodzimych ligach. Kryzys dopadł zwłaszcza The Reds, zajmujących dopiero ósme miejsce w Premier League. – Tak, Liverpool złapał zadyszkę, ale zdaje się z niej wychodzić. Być może Juergen Klopp w pewnym momencie celowo nałożył na podopiecznych większe obciążenia treningowe, by zaprocentowały właśnie teraz, w momencie powrotu Ligi Mistrzów. Mam wrażenie, że jego zespół właśnie odzyskał świeżość – ocenia były reprezentant Polski.

Real Madryt w tabeli hiszpańskiej La Liga jest drugi, ale od liderującej Barcelony dzieli go spory dystans punktowy. Niedawny triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata mocno jednak podbudował morale drużyny. Mimo powracających kłopotów zdrowotnych regularnie trafia do siatki Karim Benzema. – Po zdobyciu Złotej Piłki w ubiegłym roku nagle wszystko się u niego zawaliło. Kontuzja, nieobecność w mistrzostwach świata... – Kosecki przypomina traumatyczne chwile z piłkarskiego życia Francuza. – W tych okolicznościach Liga Mistrzów jest dla niego furtką, odskocznią, okazją do powiedzenia światu: „Nie skreślajcie mnie jeszcze” – uważa „Kosa”, który w pierwszej połowie lat 90. grał w Hiszpanii. – Jako człowiek, który kiedyś grał w Primera Division, kibicuję piłce hiszpańskiej, choć... niekoniecznie Realowi (śmiech)! Z Liverpoolem z kolei sentymentalnie wiąże mnie postać Kevina Keegana, mojego ulubionego piłkarza. Chciałbym triumfu The Reds, ale w tym momencie ciut więcej szans na wygraną, 51 do 49, daję jednak Królewskim – prognozuje Kosecki.

Mecz Liverpool - Real Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 21 lutego 2023. Początek meczu Liverpool - Real o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Liverpool - Real na antenie Polsat Sport Premium 2. Stream online z meczu Liverpool - Real w usłudze Polsat BOX GO.

