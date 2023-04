Niesamowite zachowanie Dariusza Szpakowskiego. Komentator TVP Sport spełnił marzenie Janka, piękny gest

Niemiec w końcu powiedział to o Lewandowskim. Długo nie przechodziło mu to przez gardło, teraz nie miał wyjścia

Dariusz Szpakowski nie ukrywa, że powoli zbliża się do końca swojej kariery. Pamięta jednak, że ma ma wielu fanów. Postanowił sprawić jednemu z nich piękną niespodziankę. Młody Janek z pewnością ten prezent zapamięta na wiele, wiele lat. Dziennikarz postanowił zaprosić go, by razem skomentowali mecz Ligi Mistrzów Bayern Monachium - Manchester City. Janek nie ukrywał, że było to jego wielkie marzenie. Całość została uwieczniona przez kamery Telewizji Polskiej.

Dariusz Szpakowski z pięknym zachowaniem. Spełnił marzenie Janka

- Rośnie następca Dariusz Szpakowski. Poznajcie Janka, którego największym marzeniem było poznanie p. Dariusza i skomentowanie razem z nim meczu! Jak się okazuje… nie ma rzeczy niemożliwych! - czytamy na twitterowym profilu TVP Sport.

Janek nie ukrywał, że był pełen emocji podczas tego spotkania. - Stres był, zdecydowanie. Miałem zamiar zagrać taki mecz w FIFIE, ale nie zdążyłem - opowiadał ze skromnym uśmiechem.

Nieco więcej od siebie dodał sam Dariusz Szpakowski. - Janek na co dzień, mogę go troszkę wyręczyć. Dowiedziałem się przed meczem, że po pierwsze marzył, żeby skomentować ze mną, więc marzenia się spełniają, po drugie - gra w FIFĘ i komentuje te mecze. Dzisiaj było to słychać. Rozpoznawalność zawodników, powroty do przeszłości spotkań, słynnych remontad. Przygotowany i rosną nam młode siły - dodał legendarny komentator.

