Niezwykłe słowa Marka Koźmińskiego o reprezentancie Polski. Na taki obraz Piotra Zielińskiego sami byśmy nie wpadli!

Zieliński latem – po całej „sadze transferowej”, w której spekulacje dominowały nad faktami – zamienił Napoli na mediolańskiego mistrza Włoch. Pierwsze pół roku ma jednak mocno w kratkę: entuzjastyczne recenzje szybko „przykrywane” bywają krytyką medialną za występy w meczach, w których Polak nie błyszczy. Zapytaliśmy o te wahania formy Marka Koźmińskiego, dla którego Serie A nie ma tajemnic.

- Oczekiwania wobec Piotra były i są duże. On się będzie z nimi mierzyć przez cały czas w Interze. To zawodnik światowej klasy, ale z przypiętą łatką, że co prawda wszystko umie, ale nie do końca się z tym sprzedaje na murawie – dzieli się z „Super Expressem” swymi refleksjami na temat „Zielka” nasz rozmówca.

I właśnie w kontekście owych niepoślednich możliwości Zielińskiego (- Jest fajnym chłopakiem i zaje...istym zawodnikiem o ogromnych umiejętnościach), Marek Koźmiński używa zupełnie niezwykłego porównania… motoryzacyjnego. - Patrzymy na niego właśnie przez pryzmat tych umiejętności, widzimy, jak może grać – a nie gra, i to nas boli. To jest jego problem, taki „syndrom ferrari” – mówi w długiej rozmowie z „Super Expressem”.

Niezwykłe słowa Marka Koźmińskiego o reprezentancie Polski. Na taki obraz Piotra Zielińskiego byśmy nie wpadli!

Co to, jego zdaniem, oznacza? - Jakby pan kupił sobie fiata i powiedział: „Jechałem nim 200 km na godzinę”, to ja panu odpowiem: „Znakomicie”. Ale jeśli później wsiądzie pan do ferrari i powie „Rozpędziłem się do 200 km na godzinę”, to ja wzruszę ramionami: „Tylko? Tragedia…”. Niby ta sama prędkość, a jednak nie to samo, prawda? - wyjaśnia nietypowe słowa nasz rozmówca, który reprezentacyjnego pomocnika przyrównuje właśnie do kultowej włoskiej marki. - Jest jak owe ferrari, które jedzie 200 km na godzinę, ale mogłoby dużo szybciej!

Koźmiński podkreśla zarazem, że owo „nieprzekraczanie pewnej prędkości” – by trzymać się samochodowych porównań- jest po prostu cechą osobowości Zielińskiego. - Nie jest takim skurczybykiem, jakim czasem powinien być. I nie ma cech kogoś, kto dąży do celu po trupach – analizuje srebrny medalista igrzysk w Barcelonie 92.

