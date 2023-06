To może być zatrważający zwrot akcji w sprawie Leo Messiego! Doniesienia coraz bardziej szokują, niecny plan Barcelony

Karim Benzema oficjalnie przeniósł się do Arabii Saudyjskiej! Al-Ittihad potwierdziło transfer, zapozował z szejkami

Leo Messi ostatnie dwa sezony spędził w Paris Saint-Germain, gdzie miał okazję dołożyć kolejne trofea w swojej karierze. Mimo wszystko przygoda z paryżanami dla Argentyńczyka nie była w stu procentach udana, bo nie udało się osiągnąć sukcesu w Lidze Mistrzów. O możliwym odejściu Messiego z Parc des Princes mówiło się od dłuższego czasu, a ostatnio potwierdziło się, że nie przedłuży kontraktu z PSG.

Messi wybierze niespodziewany kierunek? Jedną ofertę miał odrzucić

Wówczas rozgorzała dyskusja i dywagacje, gdzie trafi reprezentant Argentyny. Przede wszystkim mówiło się o dwóch opcjach - Al-Hilal oraz FC Barcelona. Włodarze klubu z Arabii Saudyjskiej oferowali Messiemu gigantyczne zarobki, które miały być główną kartą przetargową. Według najnowszych doniesień "The Athletic", piłkarz opcję z Bliskiego Wschodu jednak odrzucił.

Obecnie najbliżej pozyskania Messiego ma być Inter Miami, a więc opcja, o której mówiło się zdecydowanie mniej. Tymczasem amerykański klub wysuwa się na prowadzenie w walce o Argentyńczyka. L'Equipe twierdzi natomiast, że Barcelona mogłaby wejść w układ z Interem Miami. Jakby to miało wyglądać? Amerykański klub zakontraktowałby Messiego, a następnie od razu wypożyczył do Blaugrany, a po okresie wypożyczenia zawodnik wróciłby do Miami na zakończenie kariery.