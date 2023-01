Przemysław Płacheta wraca do Norwich City. Birmingham oddał go z prostego powodu

Jan Bednarek opuści Aston Villę? To może być zaskakujący ruch, możliwy powrót reprezentanta Polski

24-letni skrzydłowy przeniósł się z Carrow Road w Norwich do Birmingham, by zwiększyć swoje szanse w walce o miejsce w 26-osobowej w kadrze reprezentacji Polski na mundial w Katarze. W poprzednim sezonie grał mało w zespole Norwich, rzadko decydował się na niego Dean Smith (który od niedawna przestał pełnić funkcję menedżera Norwich). Wypożyczenie do Birmingham City były z początku udane. W pierwszych pięciu spotkaniach był piłkarzem podstawowego składu, a w meczu z silnym Huddersfield Town strzelił nawet gola.

Rozwój sytuacji na St Andrew’s Stadion zatrzymał się przez uszkodzenie kości piszczelowej. Płacheta całą jesień się leczył. Ostatni mecz w zespole Birmingham zaliczył 20 sierpnia. Z tego powodu klub z niebieskiej części miasta postanowił skrócić wypożyczenie (pierwotnie zaplanowane do końca maja 2023 roku) i oddać go z powrotem do Norwich.

Płacheta w Norwich City rozegrał dotąd 42 spotkania, zdobył bramkę i zanotował trzy asysty. Na te 42 spotkań składają się 31 meczów Championship (zaplecze Premier League) i 12 w Premier League.

