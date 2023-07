i Autor: Cyfrasport Krystian Bielik

przykre informacje

Reprezentant Polski usłyszał fatalne wieści. Najpierw głośna afera, teraz kłopoty ze zdrowiem

Reprezentanci Polski są obecnie bacznie obserwowani przez fanów polskiej piłki. Po kompromitacji z Mołdawią muszą uważać na każdy krok, by nie zostało im to wypomniane. Bardzo źle w ostatnim czasie na prowokację ze strony kibiców zareagował Krystian Bielik, który tylko dolał oliwy do ognia chamskim komentarzem, za który później przepraszał. Teraz okazało się, że znów musi się on mierzyć z problemami natury sportowej.