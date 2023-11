Sroki zadziobią Arsenal? Jak co tydzień – szlagier w lidze angielskiej!

Najlepsi zawodnicy na świecie, grający na co dzień w najlepszych ligach na świecie lub najbogatszych klubach zgarniają prawdziwą fortunę, co doskonale potwierdzają zarobki Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej. Tego samego niestety nie można powiedzieć o Jakubie Moderze. Kiedy były zawodnik Lecha Poznań trafił do Premier League, wielu fanów mogło myśleć, że zarobki polskiego pomocnika dosłownie wystrzelą w powietrze, ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że Jakub Moder jest jednym z najgorzej zarabiających piłkarzy w lidze angielskiej.

Zarobki Jakuba Modera w Premier League wielu zszokują. Polak zarabia jedną z najniższych stawek

Jakub Moder grając dla Brighton & Hove Albion ma inkasować tygodniowo 10 tysięcy funtów. O ile na pierwszy rzut oka kwota ta może wydawać się wielu kibicom okazała, bowiem to wciąż 60 tysięcy złotych miesięcznie, to jednak Polak jest piłkarzem inkasującym najmniej w całym klubie. Do tego znajduje się w gronie zawodników zarabiających najmniej w całej lidze.

Ścięło nas z nóg, kiedy wyciekły zarobki Jakuba Modera w Premier League! Znalazł się na specjalnej liście

Rocznie na konto Jakuba Modera trafia 520 tysięcy funtów, czyli nieco ponad 2,5 mln złotych. Dla porównania, Kevin De Bruyne rocznie w Machesterze City zarabia prawie 21 mln funtów, a Erling Haaland niemalże 20. Na liście najlepiej zarabiających piłkarzy w Premier League, według portalu "spotrac.com", Jakub Moder plasuje się na 495. pozycji, razem z wieloma innymi zawodnikami.