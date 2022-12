Świąteczne granie. Które ligi piłkarskie będziemy mogli obserwować w Święta Bożego Narodzenia?

Prawdziwa bomba podczas mundialu w Katarze! To koniec Cristiano Ronaldo w Manchesterze United! Klub wydał krótki komunikat

Mundial w Katarze wywrócił kalendarz do góry nogami

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że zakończone przed kilkoma dniami mistrzostwa świata w Katarze sprawiły, że terminarz klubowy musiał zostać kompletnie przeorganizowany. Pierwszy raz mundial był bowiem organizowany w środku sezonu, co naturalnie wywołało szereg zmian. Co ciekawe, niespecjalnie zmienił się harmonogram poszczególnych lig w okresie świątecznym. Czołowe rozgrywki świata (Bundesliga, Ligue 1, La Liga czy Serie A) i tak miały wtedy przerwy, wyjątek stanowiła jedynie angielska Premier League, której piłkarze wybiegali na boisko w tzw. Boxing Day (26.12 – red.).

24 grudnia

Tego dnia zdecydowana większość lig europejskich pauzuje. Wyjątek stanowi Szkocja, gdzie rozgrywane będą mecze zarówno Premiership, jak i niższych klas rozgrywkowych. Fani futbolu będą mogli śledzić m.in. pojedynek Celtiku Glasgow z Josipem Juranoviciem w składzie przeciwko St. Johnstone czy starcie Dundee United z Hearts of Midlothian. Z wiadomych przyczyn grać będą także kluby tureckie, gdzie na pierwszy plan wysuwa się hitowe starcie Trabzonspor – Fenerbahce. Oprócz tego kibice będą mogli śledzić także rywalizację w lidze izraelskiej oraz rozgrywkach spoza Europy m.in. w Australii, Egipcie czy Indiach.

25 grudnia

W Boże Narodzenie Szkoci będą mieli jednak wolne. Nie oznacza to jednak, że nie będzie czego śledzić. W akcji ponownie będziemy mogli zobaczyć m.in. piłkarzy tureckiej Superlig. 25 grudnia swój mecz rozegra m.in. Galatasaray, które przed własną publicznością zmierzy się z Istanbulsporem. Swoje rozgrywki kontynuować będą także zawodnicy w Izraelu oraz krajach znajdujących się poza Europą m.in. Arabia Saudyjska, Egipt, Iran czy Japonia.

26 grudnia

Boxing Day! Coś, czego piłkarscy fani podczas Świąt Bożego Narodzenia wyczekują najbardziej. Już 26 grudnia rozgrywki wznowi po mundialu angielska Premier League. Tego dnia zaplanowano aż siedem spotkań, z których najbardziej interesująco zapowiadają się chyba derby Londynu pomiędzy Arsenalem i West Hamem. Emocji nie powinno zabraknąć również w starciach Aston Villi z Liverpoolem oraz Leicester z Newcastle. Grać będą także piłkarze z niższych lig angielskich: Championship, League One oraz League Two. Po świątecznym obżarstwie na boiska powrócą również piłkarze w Belgii (Jupiler League), Francji (Ligue 2) czy Włoch (Serie B). Poza tym równie aktywni co w poprzednich dniach będą zawodnicy w lidze tureckiej. Tego dnia nawet najbardziej wybredny kibic znajdzie zatem coś dla siebie!

