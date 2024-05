Szalone wideo z Juergenem Kloppem pojawiło się w sieci. Niemca w takim wydaniu jeszcze nie widzieliście, niezwykłe pląsy

Jakub Moder nie tylko szybko biega, ale i szybko jeździ. To musiało się tak skończyć, o co chodzi?

Pasmo sukcesów niemieckiego menedżera

Klopp spędził w Liverpoolu dziewięć sezonów. To były piękny okres dla klubu pod jego wodzą. Z najważniejszych sukcesów należy odnotować mistrzostwo Anglii, triumf w Lidze Mistrzów, a do tego jeszcze dwa finały w tych rozgrywkach. Były też dwa sukcesy w Pucharze Ligi, jeden w Pucharze Anglii, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar Europy czy Tarcza Dobroczynności.

Na Podlasiu przyjaciele zagrają przeciwko sobie. Adrian Siemieniec sięgnie po tytuł, a Dawid Szulczek obroni ligę?

Dał show na scenie, duży luz i klasa

Po raz ostatni Klopp prowadził Liverpool w meczu z Wolverhamptonem. Pożegnał się w swoim stylu: zwycięstwem, bo The Reda wygrali 2:0 z Wilkami. Potem było wzruszające chwile na stadionie związane z jego rozstaniem. Ale to nie był koniec emocji. Niemiec w jednym z lokali wszedł na scenę, na której był John Barnes - legendarny piłkarz Liverpoolu. Anglik wykonywał jeden z utworów. Wtedy dołączył do niego Klopp i dał prawdziwy show. Bawił się na scenie świetnie, co można zobaczyć w nagranych materiałach wideo, które ukazywały się w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że niemiecki szkoleniowiec nie tylko zaskoczył. Pokazał się z dobrej strony. Widać było, że bawi się świetnie.

Śląsk sięgnie po mistrzostwo Polski? Były kadrowicz o obowiązku wrocławian, doświadczeniu trenera Jacka Magiery

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej