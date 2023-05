Barcelona godnie pożegna się z własnymi kibicami? Robert Lewandowski ma chrapkę na kolejne gole!

Łzy same napływają do oczu, gdy czyta się te słowa Roberta Lewandowskiego. Piękny wpis skierowany do mamy

Kursy TOTALbet: FC Barcelona – Real Mallorca

Nie sposób odnieść wrażenia, że piłkarze Barcelony w ostatnich tygodniach myślami są już na wakacjach. Klub z Camp Nou po zapewnieniu sobie mistrzostwa Hiszpanii tak naprawdę musi bowiem dograć sezon do końca – z europejskich pucharów odpadł już wcześniej. Najwyraźniej przypieczętowanie tytułu sprawiło, że w ich szeregi wdało się potężne rozprężenie. Od czasu matematycznego zapewnienia sobie pierwszego miejsca na koniec sezonu zespół prowadzony przez Xaviego rozegrał bowiem dwa spotkania, oba przegrywając. Najpierw komplet punktów ze stolicy Katalonii wywiózł Real Sociedad, dla którego było to pierwsze zwycięstwo na tym stadionie od 32 lat! Kilka dni później Duma Katalonii w meczu wyjazdowym nie sprostała z kolei walczącemu o utrzymanie Realowi Valladolid, przegrywając 1:3. Honorowego gola strzelił w tym starciu Robert Lewandowski, który jest już tylko o mały krok od zdobycia korony króla strzelców La Liga. Kapitan reprezentacji Polski kolejną okazję do powiększenia swojego dorobku będzie miał już w niedzielę, gdy na Camp Nou zamelduje się kolejny Real – tym razem Mallorca. Dla Barcelony będzie to ostatni domowy pojedynek w tym sezonie i nie ma wątpliwości, że piłkarze będą chcieli godnie pożegnać się z kibicami. Dobitnie świadczą o tym zresztą kursy przygotowane przez TOTALbet – wygraną gospodarzy wyceniono na 1.34, gości natomiast na 9.00.

Przybysze z Balearów na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu także mogą być już pewni swojej sytuacji. Ekipa prowadzona przez Javiera Aguirre matematycznie zapewniła sobie już bowiem utrzymanie, niespecjalnie „grozi” jej także awans do europejskich pucharów. Podopieczni meksykańskiego szkoleniowca będą jednak chcieli przełamać złą serię występów na Camp Nou. Klub z Majorki przegrał bowiem siedem z ośmiu ostatnich meczów na tym obiekcie, ostatni raz wyjeżdżając stamtąd „z tarczą” w maju 2008 roku. O zamierzchłości tego wydarzenia niech świadczy fakt, że trio ofensywne gospodarzy stanowili wówczas Leo Messi, Thierry Henry oraz Samuel Eto’o, a w barwach gości po murawie biegali tacy zawodnicy jak choćby Dani Guiza, Angelos Basina czy – wtedy młody i obiecujący – Borja Valero, który zdobył zresztą jedną z bramek dla Realu Mallorca. Od tamtego czasu wizyty w stolicy Katalonii nie są jednak dla Els Barralets zbyt przyjemne, kilkukrotnie kończyły się bowiem srogimi porażkami – choćby po 0:5 w sezonach 2011/12 i 2012/13. Zdaniem ekspertów z TOTALbet Aguirre i jego zawodnicy nie mają zbyt dużych szans, aby w zbliżającym się starciu przełamać niemoc na stadionie Barcelony. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf gości płaci bowiem aż 9.00 zł. W przypadku wygranej nowo koronowanego mistrza Hiszpanii analogiczny zarobek wyniesie z kolei 1.34 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Barcelona – 1.34 remis – 5.80 Mallorca – 9.00

Podwójna szansa:

1X – 1.09 12 – 1.15 X2 – 3.02

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.06 nie – 7.80

Mallorca strzeli gola:

tak – 1.70 nie – 2.08

Strzelec gola:

Robert Lewandowski (Barcelona) – 1.60

Ansu Fati (Barcelona) – 2.50

Lamine Yamal (Barcelona) – 2.87

Raphinha (Barcelona) – 2.94

Ferran Torres (Barcelona) – 2.95

Estanis Pedrola (Barcelona) – 3.07

Podane kursy mogą ulec zmianie.

