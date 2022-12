i Autor: AP PHOTO FC Barcelona - Espanyol TV TRANSMISJA NA ŻYWO. La Liga: Barcelona - Espanyol GDZIE OGLĄDAĆ derby Barcelony dzisiaj 31.12 STREAM LIVE ONLINE

Lewy wraca do gry

FC Barcelona - Espanyol TV TRANSMISJA NA ŻYWO. La Liga: Barcelona - Espanyol GDZIE OGLĄDAĆ derby Barcelony dzisiaj 31.12 STREAM LIVE ONLINE. Robert Lewandowski wraca do gry w klubie! Polak jest bohaterem głośnej afery prawnej w Hiszpanii i do ostatnich chwil ważyły się losy jego ligowego występu w Sylwestra, ale wszystko wskazuje na to, że gwiazdor FC Barcelona pomoże drużynie w derbowym starciu z Espanyolem. Będzie to pierwszy mecz "Blaugrany" w La Liga po przerwie związanej z mundialem. Poniżej dowiesz się, gdzie oglądać mecz Barcelony z Espanyolem. FC Barcelona - Espanyol STREAM LIVE ONLINE dzisiaj 31.12