Jan Tomaszewski sprowadził Lewandowskiego i Barcelonę na ziemię! Szorstko o mistrzostwie Hiszpanii [TYLKO U NAS]

Na kilka kolejek przed końcem sezonu 2022/23 LaLiga, FC Barcelona zapewniła sobie tytuł najlepszej ekipy w Hiszpanii, co rozpoczęło wielkie świętowanie w stolicy Katalonii. Robert Lewandowski wraz z kolegami przemierzali ulice Barcelony, ciesząc się razem z fanami, jednak radość może nieco zakłócić Jan Tomaszewski. Były bramkarz reprezentacji Polski, który już niejednokrotnie udowadniał, że ma cięty język, dosadnie wypowiedział się o zdobytym przez Barcelonę mistrzostwie podczas specjalnego łączenia z "Super Expressem".

Mocne słowa Jana Tomaszewskiego po zdobyciu przez Barcelonę mistrzostwa Hiszpanii. Sprowadził Lewandowskiego i spółkę na ziemię

- Teraz robią z tego wielkie halo, że oni zrobili mistrzostwo Hiszpanii… Proszę państwa, od kiedy ja występuję w mediach mówię, guzik mnie obchodzi jakieś mistrzostwo! Mnie interesuje, jak ta mistrzostwa drużyna zaprezentuje się w Lidze Mistrzów, czy Europy. Okazuje się, że wielka Barcelona nagle nie wychodzi z grupy… - wypalił na wizji Jan Tomaszewski, wypominając Barcelonie nieudaną kampanię w europejskich pucharach.

Przy okazji były golkiper Biało-czerwonych postanowił raz jeszcze powiedzieć, co myśli w ogóle o transferze Lewandowskiego do Hiszpanii. - Pamięć jest ulotna… Przypomnę, jak to miało być! Zadłużona Barcelona, która ma 1,5 mld euro długów nagle otwiera jakieś szlabany, okienka i kupuje zawodników, m.in. Lewandowskiego. (...) Powiedziałem wtedy - jak można przejść z lepszego klubu do gorszego?! - dopytywał Tomaszewski. Zobaczcie całą rozmowę z legendarnym bramkarzem reprezentacji Polski, zaglądając do materiału wideo poniżej!