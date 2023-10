Kumpel Lewandowskiego nie wytrzymał! Wszystko wyniósł do mediów. Zbulwersowało go to, co ujrzał w szatni

i Autor: AP PHOTO/ALVARO BARRIENTOS Ilkay Gundogan

Ostatnie El Clasico zakończone zwycięstwem Realu Madryt było gorzką pigułką do przełknięcia dla fanów Barcelony. Po zakończonym spotkaniu głos zabrali kolejni zawodnicy "Dumy Katalonii", w tym m.in. Robert Lewandowski, jednak najgłośniej zrobiło się po słowach, na jakie zdecydował się Ilkay Gundogan. Niemiecki pomocnik, który przeniósł się do Barcelony z Manchesteru City postanowił opowiedzieć o tym, co zobaczył w szatni po przegranej i co mu się nie spodobało.