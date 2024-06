Ledwo Lewandowski wrócił z EURO, a już zastąpią go w Barcelonie? Nagłe informacje w sprawie piłkarza!

To już oficjalne! Ewa Pajor w Barcelonie, wielki transfer w kobiecej piłce stał się faktem

Transfer Pajor do Barcelony

Będziemy świadkami niespodziewanych przenosin Roberta Lewandowskiego? Mimo że Polak wyrażał wielką chęć pozostania w stolicy Katalonii, to media donoszą, że zawodnik może zostać wytransferowany do Arabii Saudyjskiej. Sama Barcelona miała już przygotować swój plan na taki scenariusz i ma mieć wytypowanego następcę Polaka. Czy dojdzie do sensacyjnych przenosin?

Robert Lewandowski na wylocie z Barcelony? Mieli znaleźć następcę

Mimo że Barcelona w tym sezonie zawodziła, to Robert Lewandowski rozegrał w jej barwach bardzo dobry sezon. Polak stał się najlepszym strzelcem klubu, co uśpiło plotki mówiące o tym, że może odejść do Arabii Saudyjskiej, bądź Stanów Zjednoczonych. Okazuje się jednak, że arabscy szejkowie, posiadający kluby, są ponownie zainteresowane Polakiem, o czym informuje dziennikarz Farrell Keeling z "Caught Offside".

Jak donosi dziennikarz, arabskie kluby nadal chcą Lewandowskiego i Barcelona ma akceptować oferty, jeśli będą one odpowiednio wysokie. Sam klub miał także znaleźć następcę dla Polaka w postaci Juliana Alvareza z Manchesteru City. Argentyński mistrz świata jest zmiennikiem Erlinga Haalanda w "The Citizens" i ma chęć zmiany barw.