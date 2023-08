Lewandowski nie mógł spodziewać się takich wiadomości. Nagły zwrot akcji. Wielka transakcja wisi w powietrzu

Anna Lewandowska do wszystkiego przyznała się publicznie. W internecie wygląda to zupełnie inaczej, prawda wielu zszokuje

FC Barcelona na ten sezon znów ma wielkie plany i chce walczyć o najważniejsze trofea. Rzecz jasna celem numer jedne dla podopiecznych Xaviego jest obrona tytułu mistrza Hiszpanii, ale klub ma zakusy przede wszystkim lepsze wyniki w Lidze Mistrzów, bo ostatnie dwie edycje zakończyły się klęskami. Dlatego Barcelona wciąż szuka wzmocnień, a jak bumerang wraca temat powrotu Neymara.

Neymar chce grać z Lewandowskim. Xavi ma wątpliwości

Problemem były jednak zarobki Brazylijczyka. FC Barcelona nie może pozwolić sobie na szaleństwo pod tym względem, bo wciąż zmaga się z wielkimi kłopotami finansowymi. Dlatego powrót Neymara wydawał się mało realny. Sam zawodnik jednak nie zamierza odpuszczać i jest mocno zdeterminowany, żeby wrócić do stolicy Katalonii. Okazuje się, że Neymar może zrezygnować nawet z części wypłaty.

- Neymar nadal oferuje się Barcelonie. Brazylijczyk jest gotowy obniżyć pensję, aby przybyć do Barcy. Mówi się o wypożyczeniu - przekazał dziennikarz Gerard Romero. Natomiast nie do końca przekonany do tego transferu jest sam Xavi, który boi się, że przyjście Neymara do Barcelony mogłoby negatywnie wpłynąć na szatnię zespołu.