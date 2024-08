Mieli znaleźć następcę dla Roberta Lewandowskiego! Media podają nazwisko, mają być tego pewni!

Robert Lewandowski już niebawem zacznie zmagania w sezonie 2024/2025. Mimo że Polak był najlepszym strzalcem "Dumy Katalonii", to nadal szuka się jego następcy. W dużej mierze dlatego, że napastnik się starzeje, a klub chce myśleć o przyszłości. W związku z tym w miejsce Polaka sprowadzono Victora Roque, jednak napastnik z Brazylii nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i najpewniej opuści klub. Mimo to Hansi Flick ma mieć swojego kandydata do zastąpienia byłego snajpera Bayernu Monachium, a media podają nawet konkretne nazwisko.

To on zastąpi Roberta Lewandowskiego? Media podają nazwisko!

O ile Roque się nie spradził w Barcelonie, o tyle w drużynie z Camp Nou ma być piłkarz, który ma pasować do roli następcy Lewandowskiego. Ma nim być Pau Victor. Zawodnik, który przeszedł z Girony do Barcelony latem tego roku, ma za sobą świetną rundę przygotowawczą i zadebiutował już w barwach klubu, zdobywając bramkę w spotkaniu towarzyskim przeciwko Gironie. Według doniesień mediów, to właśnie w nim Hansi Flick widzi zawodnika, który ma być zmiennikiem Polaka, by go ostatecznie zastąpić w przyszłości.