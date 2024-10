Sobotnie "El Clasico" na długo zostanie w pamięci kibiców Barcelony. Od początku spotkania podopieczni Hansiego Flicka nie mieli łatwo, ponieważ to gospodarze przejęli inicjatywę, poza tym kilkukrotnie mieli ogromną szansę, aby wygrywać w tym spotkaniu. Tak się jednak nie stało, a najwięcej razy na spalonym został złapany Kylian Mbappe, dla którego ewidentnie nie był to dobry występ. W drugiej połowie to Barcelona pokazała się z lepszej strony, a festiwal strzelecki rozpoczął Robert Lewandowski. Polak popisał się dubletem w zaledwie dwie minuty, przez co nie bez powodu został wybrany najlepszym zawodnikiem całego spotkania. "Kropkę nad i" postawili Lamine Yamal oraz Raphinha. Zabrakło niewiele, aby kapitan reprezentacji Polski zanotował hat-tricka, jednak w dwóch 100% sytuacjach nie zdołał pokonać bramkarza gospodarzy.

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽😍Polak strzela dwa gole w dwie minuty! 🔥🔥🔥 Co za występ! 🤯Czy kapitan reprezentacji Polski pójdzie po hat-tricka w #ELCLÁSICO? 👀 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/kwrPdaIZPh— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2024

Hiszpanie rozpływają się nad Robertem Lewandowskim. Tak został nazwany Polak

Nagłówki w hiszpańskich mediach nawiązują w dużej mierze do Lewandowskiego, a jeden z dziennikarzy nazwał Polaka "Pichichi" nawiązując do nagrody dla najlepszego strzelca w lidze hiszpańskiej. - Lewandowski wysadził Bernabeu dwoma bramkami zdobytymi w dwie minuty. Pierwszą, po boskim podaniu Marka Casado, a drugą po efektownej główce po dośrodkowaniu Alejandro Balde. Tak, Polak czarujący na Bernabeu. Czysta poezja - można przeczytać.

Natomiast w "Mundo Deportivo" można zauważyć taki nagłówek: "Dzieci Barcelony przejmują Bernabeu po raz kolejny w historii" - wymowna reakcja po "El Clasico".