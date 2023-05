Niezwykle trudna przeprawa Królewskich. Na tym stadionie nigdy nie grało im się łatwo

Łzy same napływają do oczu, gdy czyta się te słowa Roberta Lewandowskiego. Piękny wpis skierowany do mamy

Kursy TOTALbet: Sevilla – Real Madryt

Wydawało się, że niedzielna porażka na Nuevo Mestalla przeciwko Valencii (0:1) sprawi, że Real Madryt postawił się w piekielnie trudnej sytuacji w kontekście walki o wicemistrzostwo Hiszpanii. Nic bardziej mylnego, sprawę ułatwił im… lokalny rywal – Atletico. Los Colchoneros w środowy wieczór mierzyli się z Espanyolem i po godzinie gry wydawało się pewnym, że zgarną trzy punkty. Ostatni fragment był jednak w wykonaniu podopiecznych Diego Simeone iście katastrofalny, czego najlepszym potwierdzeniem jest wypuszczenie z rąk trzybramkowego prowadzenia! To wszystko, w połączeniu ze zwycięstwem Królewskich nad Rayo Vallecano (2:1) sprawiło, że na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu to drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego wysunęła się na drugą lokatę w ligowej tabeli. Walka o miejsce za plecami Barcelony będzie tym bardziej ekscytująca, że obie ekipy ze stolicy czekają jeszcze bardzo trudne mecze. Atletico podejmie najpierw Real Sociedad, w ostatniej serii gier na wyjeździe zmierzy się natomiast z Villarrealem. Los Blancos sezon zakończą natomiast domowym meczem z Athletikiem Bilbao, wcześniej czeka ich jednak wyjazdowe starcie z Sevillą. Zdaniem TOTALbet możliwy jest jednak scenariusz, w którym drużyna wróci z tego niezwykle trudnego terenu „z tarczą”. W opinii bukmachera nieznacznym faworytem tego pojedynku będą bowiem madrytczycy.

i Autor: TOTALbet Sevilla - Real

Dla gospodarzy sobotniego pojedynku bieżący sezon jest z kolei słodko-gorzki. Ekipa ze stolicy Andaluzji pierwszą połowę sezonu miała naprawdę katastrofalną. Zespół prowadzony wówczas przez Jorge Sampaoliego przez dłuższy czas pałętał się nawet w okolicy strefy spadkowej, w Lidze Mistrzów musiał z kolei uznać wyższość Manchesteru City i Borussii Dortmund, zadowalając się jedynie „spadkiem” do Ligi Europy. Pożegnanie z argentyńskim szkoleniowcem i zatrudnienie w jego miejsce Jose Luisa Mendilibara okazało się jednak znakomitym ruchem. Los Nervionenses z czasem zaczęli bowiem wychodzić na prostą, a dodatkowo świetnie radzili sobie w rozgrywkach europejskich. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że na dwie kolejki przed końcem rozgrywek ekipa z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan nie drży już o ligowy byt. Przeciwnie, zajmuje w ligowej tabeli bezpieczne, dziewiąte miejsce i wciąż może liczyć na awans do Ligi Konferencji. Jest to jednak absolutny plan minimum, musimy bowiem pamiętać, że już niedługo Jesus Navas i spółka zmierzą się z AS Romą w finale Ligi Europy. Wygrana w tym meczu sprawi, że w kolejnym sezonie kibice w Andaluzji wciąż będą mogli emocjonować się rozgrywkami Ligi Mistrzów. Zanim jednak decydujący pojedynek z rzymskim klubem, Sevilla w ligowym hicie podejmie Real Madryt. Zdaniem TOTALbet szanse obu zespołów na wyjście z tego pojedynku zwycięsko są zbliżone. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf gospodarzy płaci bowiem 3.02 zł, w przypadku wygranej gości z Madrytu jest to 2.33 zł.

Lewandowski kontra Benzema: Piękne kobiety i szybkie fury

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Sevilla – 3.02 remis – 3.70 Real – 2.33

Podwójna szansa:

1X – 1.58 12 – 1.30 X2 – 1.39

Sevilla strzeli gola:

tak – 1.26 nie – 3.65

Real strzeli gola:

tak – 1.19 nie – 4.35

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.55 powyżej 1.5 – 1.19

poniżej 2.5 – 2.25 powyżej 2.5 – 1.62

poniżej 3.5 – 1.52 powyżej 3.5 – 2.50

poniżej 4.5 – 1.20 powyżej 4.5 – 4.45

poniżej 5.5 – 1.07 powyżej 5.5 – 8.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.