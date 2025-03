Ewa Pajor dała popis w El Clasico Real - Barcelona! Kapitalny występ i hat-trick Polki, ręce same składają się do oklasków!

Rotacje składzie, ale Szczęsny pewniakiem

„Barca” wygrała w Lizbonie w Lidze Mistrzów 1:0, a teraz przed nią kolejny ważny mecz, bo na tym etapie sezonu nie ma już nieważnych. Barcelona celuje też w mistrzostwo Hiszpanii, więc nie może pozwolić sobie na stratę punktów. W sobotę zagra na własnym stadionie z Osasuną. Flick wypowiedział się na temat meczu i zmian jakich może dokonać w składzie, oszczędzając siły niektórych piłkarzy. Z jego słów wynika, że tak naprawdę pewny miejsca w składzie może być tylko Szczęsny.

- Szczęsny jest fantastyczny. Bardzo nam pomógł w ostatnim meczu. To jego praca. Nie ma co ukrywać, wykonuje ją bardzo dobrze i dlatego jest teraz numerem jeden – powiedział Flick na konferencji prasowej, dając do zrozumienia, że Polak zagra przeciwko Osasunie. Przy dużej częstotliwości trudnych meczów, można się spodziewać zmian w składzie, ale Flick nie chce przesadzać z ich liczbą. - Musimy mieć najlepszy zespół na boisku. Do tej pory radziliśmy sobie dobrze i chcemy to kontynuować – dodał Flick.

To był wieczór Wojciecha Szczęsnego! Pierwsza interwencja już w 18. sekundzie i... do końca wieczoru 100% skuteczności 😎📺 Więcej o meczu @SLBenfica - @FCBarcelona w Champions Club od 11:00 na naszym YouTube: https://t.co/3fOl7TwqcW pic.twitter.com/4iMTBK7Kqz— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 6, 2025

Wszedł na najwyższy poziom

A Barcelona ma co kontynuować, bo nie przegrała od 14 meczów, czyli od momentu, gdy w bramce pojawił się Szczęsny, zastępując Inakiego Penę. Z Polakiem w składzie, "Duma Katalonii" wygrała 12 razy i zanotowała dwa remisy.

- Dla każdego z nas było jasne, że Szczęsny może wejść na taki poziom. Wszyscy byliśmy tego pewni. Omawiam swoje decyzje ze sztabem, ale to ja podejmuję decyzje – skomplementował Polaka niemiecki szkoleniowiec. Szczęsny w tych czternastu meczach puścił 13 goli, ale aż 8 razy zachował czyste konto. Barcelona prowadzi w La Liga mając 57 punktów, przed Atletico Madryt (56 pkt) oraz Realem Madryt (54 pkt). Po meczu z Osasuną , kolejnym spotkaniem Barcelony będzie rewanżowy mecz z Benfiką w Lidze Mistrzów w przyszły wtorek.

