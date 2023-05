Ogromna wpadka Barcelony podczas fety mistrzowskiej! Ten piłkarz został pominięty, niespotykana sytuacja

Niesamowita statystyka Roberta Lewandowskiego. To musi budzić podziw, seria trwa bardzo długo

W Barcelonie zapadły kluczowe decyzje. Fani mogą być w niemałym szoku. To on będzie najważniejszy w zespole

Tego przed kamerami Robert Lewandowski nie był w stanie ukryć! Przyłapali go podczas mistrzowskiej fety Barcelony, to rzadkość

Barcelona ma powód do świętowania. Podopieczni Xaviego w spotkaniu z Espanyolem rozgromili rywali aż 4:2, a Robert Lewandowski wpisał się aż dwukrotnie na listę strzelców. 15 maja została zaplanowana "parada mistrzów i mistrzyń", gdzie w odkrytym autobusie drużyna męska i żeńska "Dumy Katalonii" cieszyła się ze zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Przejazd wystartował przy wejściu nr 14 Spotiy Camp Nou, następnie był kontynuowany do Travessera de les Corts, później autobus pojechał ulicą Numancia, następnie do ulicy Berlin/Paris. Piłkarze przejechali później przez Carrer Balmes, Carrer Pelai, Carrer Fontanella oraz Carrer Trafalgar. Trasa zakończyła się pod Łukiem Triumfalnym.

Barcelona zaliczyła niemałą wpadkę! "Blaugrana" zapomniała o młodym talencie

Dziennik "AS" napisał o pamiątkowej koszulce, na której zabrakło jednego nazwiska. - Na pamiątkowej koszulce z okazji zdobycia mistrzostwa, w której wszyscy zawodnicy opuszczali stadion Espanyolu, z przodu można było przeczytać hasło "La Liga jest nasza, przyszłość też", a z tyłu była lista wszystkich piłkarzy, którzy pomogli zostać mistrzami. W sumie 30 zawodników, w tym nawet ci, których już nie ma, jak Pierre Emerick Aubameyang, Hector Bellerin i Gerard Piqué, ale zagrali więcej minut w pierwszej części sezonu - można przeczytać.

Lamine Yamala zabrakło na pamiątkowej koszulce, a przecież ten młody piłkarz również przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, kiedy zadebiutował w seniorskiej kadrze podczas spotkania z Realem Betis.