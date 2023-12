Ostry atak w stronę Lewandowskiego. Legenda nie miała litości, wysyła Polaka do okulisty!

Robert Lewandowski nie może ostatnimi czasy liczyć na łagodne traktowanie w Hiszpanii. Kapitan polskiej kadry krytykowany jest za małą skuteczność w ostatnich meczach Barcy. W mocnych słowach Polaka potraktował były gracz klubu z Camp Nou - . Francisco "Lobo" Carrasco, który nie szczypał się w język i posłał Lewandowskiego do okulisty.

Robert Lewandowski pod ostrzałem. Legenda kieruje go do okulisty

Francisco "Lobo" Carrasco w rozmowie z programem "El Chiringuito" stwierdził, że na miejscu Xaviego, patrząc na pudła Lewandowskiego, zapropownował by Polakowi wizytę u okulisty i wyraził wielkie zmartwienie tym, co Lewandowski pokazywał w starciu z Atletico.

- Miał uderzyć głową, a zrobił to... nosem. Tego typu błąd zdarza się bardzo rzadko. To tak, jakbyś chciał uderzać butem, a trafiłbyś piłkę kolanem (...) Trzeba panować nad wzrokiem. Dla mnie jest on najważniejszy. Gdybym był trenerem Barcelony, następnego dnia powiedziałbym "Robert podejdź tu na chwilę. Od czasu do czasu musisz chodzić do okulisty. To ważne, aby się badać - podsumował Hiszpan