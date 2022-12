Real Madryt chce gwiazdora mundialu 2022. Będą musieli sięgnąć głęboko do kieszeni, kosmiczna kwota za piłkarza z tej pozycji

Nierzadko zdarzało się, że na mundialu objawiała się gwiazda, która świetną grą otwierała sobie drogę do wielkiego transferu i wielkiej kariery. Zdarzało się też tak, że jak szybko ktoś taki zabłysnął, tak szybko gasł. Na mundialu w Katarze z pewnością możemy wskazać kilka mniejszych lub większych zarówno objawień, jak i rozczarowań. Jednym z zawodników, który był typowany do bycia gwiazdą na mundialu, był bez wątpienia Josko Gvardiol, obrońca niemieckiego RB Lipsk. Jeszcze przed startem mistrzostw świata w Katarze ten ledwie 20-letni piłkarz był wyceniany na 60 mln euro przez portal Transfermarkt. Zdaniem dziennikarza Alfredo Pedulli Real Madryt chce ściągnąć do siebie świetnie zapowiadającego się obrońcę, ale będzie musiał sięgnąć zdecydowanie głębiej do kieszeni.

Real Madryt chce wyłożyć potężne pieniądze za gwiazdę reprezentacji Chorwacji

Obecnie obrona Realu Madryt nie może narzekać na brak wyboru. W środku liderem jest Eder Militao, a obok niego gra David Alaba lub sprowadzony latem Antonio Rudiger. W kryzysowych sytuacjach Carlo Ancelotii może sięgnąć jeszcze po Nacho, który potrafi zagrać na wielu pozycjach i przez lata wyrobił sobie renomę świetnego rezerwowego. Wciąż jednak nie jest to tak solidny blok defensywny, jaki kibice pamiętają choćby z czasów duetu Ramos – Varane.

Gvardiol jest nie tylko zawodnikiem, który już pokazał, że radzi sobie pod ogromną presją, ale wciąż jest zawodnikiem bardzo młodym i mógłby stanowić filar obrony na długie lata. Zdaniem Pedulli Real Madryt musiałby w tej chwili zapłacić nie 60, a 90 mln euro. I nic dziwnego, bo RB Lipsk ma w swoim składzie prawdziwą perełkę. Po Chorwata na pewno spróbują sięgnąć także inne kluby, więc ostateczna kwota może być wyższa.