Robert Lewandowski może być dumny, prześcignął Jana Urbana. Nowy rekord kapitan kadry w lidze hiszpańskiej! [WIDEO]

W pierwszym sezonie Lewandowski strzelił 23 gole i został królem strzelców ligi hiszpańskiej. Dorzucił do tego jeszcze mistrzostwo. W drugim sezonie zdobył w lidze 19 goli, ale Barcelona nie obroniła tytułu. Ubiegł ją w tym Real Madryt. Obecne rozgrywki Barca rozpoczęła znakomicie. Wygrała wszystkie mecze w lidze i prowadzi w tabeli. Lewandowski nie zawodził w tych występach, bo do meczu z Getafe zdobył sześć bramek. W meczu z Villarreal dwa razy pokonał bramkarza rywali. Jego bilans dokonań w LaLiga to 48 goli. W tym momencie wyrównał strzeleckie osiagnięcie Jana Urbana, który przed laty był gwiazdą Osasuny Pampeluna i Valladolid.

Lewandowski w meczu z Getafe pobił rekord obecnego szkoleniowca Górnika. W 19. minucie wykorzystał błąd bramkarza i z bliska wpakował piłkę do siatki! W tym momencie ma już 49 goli i jest jest najskuteczniejszym polskim piłkarzem w historii gier w lidze hiszpańskiej. - Robert zawsze chce być najlepszym strzelcem - mówił niedawno trener Urban w rozmowie z naszym portalem. - Sam podkreśla, że pod względem fizycznym czuje się bardzo dobrze. Jeśli Barcelona będzie dobrze funkcjonowała, to on będzie skuteczny. Ubiegły sezon nie był dla niego udany, bo zespół nie grał dobrze. Nie jest typem zawodnika, który sam pociągnie drużynę, ale jedną akcją, może pomóc. Jest typem napastnika, który znakomicie odnajduje się na polu karnym. Potrafi z niczego strzelić gola - opisywał polską gwiazdę Barcelony.

Jak wygląda obecnie klasyfikacji polskich snajperów w Hiszpanii? Za plecami Lewego wspomniany Urban z 48 golami, a podium zamyka Roman Kosecki, który w dorobku ma 22 bramki.

Najlepsi polscy strzelcy w LaLiga:

1. Robert Lewandowski (Barcelona): 49 goli

2. Jan Urban (Osasuna, Valladoid): 48

3. Roman Kosecki (Osasuna, Atletico): 22

4. Wojciech Kowalczyk (Betis): 14

5. Jacek Ziober (Osasuna): 10

