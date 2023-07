Robert Lewandowski może być z tego dumny! Wielkie słowa na temat kapitana reprezentacji Polski, udany debiut w Barcelonie

Barcelona w sezonie 2022/2023 nie może pochwalić się dobrymi występami w europejskich pucharach. Podopieczni Xaviego w Lidze Mistrzów nie byli w stanie wyjść z grupy, w której walczyli o awans do dalszej fazy z Bayernem Monachium, Interem oraz Viktorią Pillzno. "Blaugrana" zajęła trzecie miejsce, co doprowadziło do tego, że rozpoczęli rywalizację w Lidze Europy. Tam mistrzowie Hiszpanii trafili na Manchester United. Pierwszy mecz zakończył się remisem 2:2, natomiast w rewanżu lepsze okazały się "Czerwone Diabły". Co prawda na listę strzelców na Old Trafford wpisał się Lewandowski z rzutu karnego, jednak to nie wystarczyło i szalę zwycięstwa na swoją korzyść przechylili podopieczni Erika ten Haga, dzięki trafieniom Freda oraz Antony'ego.

Robert Lewandowski doceniony! Wielkie słowa o kapitanie reprezentacji Polski

Lewandowski mocno przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, a potwierdza to fakt, że kapitan reprezentacji Polski został najskuteczniejszym piłkarzem całej ligi. 34-latek zakończył sezon z 23 trafieniami, a ponadto zanotował 7 asyst, wyprzedzając Karima Benzemę, Joselu, czy Antoine'a Griezmanna. "El Mundo Deportivo" opublikowało tekst poświęcony Polakowi, gdzie otrzymał on wiele komplementów. - Jego adaptacja była błyskawiczna i już jest liderem w szatni oraz na boisku. W wielkim stopniu przyczynił się do tego, że nieobecność Leo Messiego jest mniej traumatyczna - podsumował autor artykułu - Gabriel Sans