Robert Lewandowski na pewno mógł się mocno zdziwić, gdy to zobaczył! Brutalna weryfikacja jego formy

Robert Lewandowski może pierwszy sezon w barwach Barcelony zaliczyć do udanych. Napastnik razem z resztą piłkarzy "Blaugrany" zdobył upragnione mistrzostwo Hiszpanii. Podopieczni Xaviego nad drugim Realem Madryt oraz trzecim Atletico Madryt mieli ogromną przewagę. Ponadto "Lewy" został najskuteczniejszym piłkarzem całej ligi. 34-latek wpisał się aż 23 razy na listę strzelców w rozgrywkach Primera Division. W ostatnim czasie na Lewandowskiego spadła ogromna fala krytyki. Wszystko przez ogromną wpadkę w meczu z Mołdawią podczas eliminacji mistrzostw Europy. Podopieczni Fernando Santosa wygrywali 2:0, jednak w drugiej połowie gospodarze odrobili straty, a ostatecznie przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść.

Dziennikarze ESPN zagłosowali! Daleka pozycja Roberta Lewandowskiego

50 dziennikarzy z różnych krajów wybrali najlepszych piłkarzy na danej pozycji. Lewandowski w minionym sezonie we wszystkich rozgrywkach strzelił 33 bramki i zanotował 8 asyst, jednak nie było to na tyle dużo, aby znaleźć się na podium. Kapitan reprezentacji Polski uplasował się na 5. pozycji, a głosowanie wygrał Erling Haaland. Wybranie Norwega nie jest żadnym zaskoczeniem, wraz z ekipą Manchesteru City zdobył potrójną koronę, a sam pobijał wiele rekordów i już w debiutanckim sezonie wpisał się wielkimi literami na kartach historii Premier League. Od Polaka lepsi się okazali także Victor Osimhen, Harry Kane oraz Karim Benzema. W taki sposób został opisany 34-latek. - Napastnik Barcelony może być już kilka lat po okresie najlepszej formy, jak pokazała druga połowa sezonu, ale wciąż jest bezwzględnym napastnikiem w polu karnym i świetnie utrzymywać piłkę i rozwijać akcję wokół niego. Skreślanie go w tym momencie wydaje się głupie - można przeczytać uzasadnienie.

Lewandowski features in ESPN's list of the top 10 best strikers in the world. pic.twitter.com/dJGOu9n3Tt— Barça Universal (@BarcaUniversal) July 4, 2023