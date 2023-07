Robert Lewandowski niewzruszony pojawieniem się kamery! Kapitana reprezentacji Polski pochłonęła ta czynność, bezcenna reakcja

Przecież to jest nie do pomyślenia, jak faktycznie wygląda ciało Roberta Lewandowskiego. Nawet Michał Anioł by takiego nie wyrzeźbił

Barcelona w sezonie 2022/2023 zdobyła upragnione mistrzostwo Hiszpanii. Podopieczni Xaviego zdobyła o 10 punktów więcej od Realu Madryt, a ponadto zanotowali o 11 oczek więcej od Atletico Madryt. "Duma Katalonii" nie mogą się pochwalić podobnym sukcesem w europejskich pucharach, ponieważ w Lidze Mistrzów nie zdołali wyjść z grupy, w której znaleźli się z Bayernem Monachium, Interem oraz Viktorią Pilzno. Przez co rozpoczęli rywalizację w Lidze Europy, gdzie też długo nie mieli okazji walczyć o trofeum. W dwumeczu z Manchesterem United nie byli w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, mimo że to oni wygrywali 1:0 na Old Trafford po trafieniu z rzutu karnego Roberta Lewandowskiego. Ostatecznie drużyna Erika ten Haga zwyciężyła 2:1 i to "Czerwone Diabły" awansowały do kolejnej rundy.

Lewandowski niewzruszony klubową kamerą. Jego reakcja jest bezcenna

Barcelona wyruszyła do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozegrają mecze z bardzo mocnymi drużynami jak m.in: Arsenalem, Juventusem, Realem Madryt czy AC Milanem. Osoby odpowiedzialne za social media klubu postanowiły udostępnić nagranie kibicom z tego jak podróżują piłkarze. Kamery uchwyciły też m.in. Ilkaya Gundogana, Ousmane'a Dembele, Pedriego czy Gaviego, każdy z nich się uśmiechał do kamery, natomiast kapitana reprezentacji Polski pochłonęła lektura przez co sprawiał wrażenie bardzo poważnego.

"Duma Katalonii" sezon 2023/2024 rozpocznie 13 sierpnia spotkaniem z Getafe.