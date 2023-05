Seksbomba zapomniała założyć stanika na świętowanie Barcelony. Robert Lewandowski jej pomachał, jest wideo

Nie do wiary, jak wyglądał Robert Lewandowski na drugi dzień po imprezie Barcy. Wszystko jest na zdjęciach

Na ulicach Barcelony trwa wielkie święto. Gwiazdy "Dumy Katalonii" razem z kibicami bawią się, celebrując odzyskanie tytułu mistrzów Hiszpanii. Na ulice ruszyły tłumy, radując się z ogromnego sukcesu. Wielką rolę w tej sprawie odegrał Robert Lewandowski, który w debiutanckim sezonie na Camp Nou zdobył już ponad 20 bramek. A to zapewne jeszcze nie koniec. Nic dziwnego, że Lewandowski tryskał humorem i znakomicie bawił się razem z kibicami.

W sieci pojawiło się wiele nagrań z imprezy Barcelony na ulicach miasta. Na jednym z balkonów pojawiła się gwiazda filmów erotycznych Eva Elfie. Jak twierdzi "The Sun", aktorka porno zapomniała założyć stanika. Bardzo żywiołowo reagowała na pojawienie się piłkarzy Barcelony w autokarze.

Eva Elfie machała piłkarzom i skakała w górę na ich widok. Jednym z tych, który zdecydował się odmachać urokliwej blondynce był Robert Lewandowski. Wideo zostało opublikowane na Instagramie. - Gdy Lewandowski cię zobaczył, od razu zaczął się uśmiechać - żartował jeden z fanów. - Lewandowski cię uwielbia - dodał kolejny.

Robert Lewandowski - niesamowity wynik w tym sezonie

Robert Lewandowski, znany polski napastnik, osiągnął niesamowite wyniki w obecnym sezonie w Barcelonie. Strzelił 21 bramek w lidze, co stawia go w czołówce strzelców - jest liderem klasyfikacji. Jego osiągnięcia są imponujące, a to dopiero jego pierwszy rok w "Dumie Katalonii", a Lewandowski jest najskuteczniejszym napastnikiem w debiutanckim sezonie od lat.

Jego umiejętności strzeleckie i zdolności do znajdowania drogi do bramki sprawiają, że jest niezwykle groźnym zawodnikiem dla każdej obrony. Jego wkład w sukces Barcelony w tym sezonie nie może być niedoceniany.